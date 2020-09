Anstiftung zu Selbstmordattentat : Ein in der Schweiz ansässiger IS-Unterstützer soll verwahrt werden

Ein 52-jähriger Iraker muss sich vor dem Bundesstrafgericht für IS-Unterstützung verantworten. Die Anklage fordert eine der schwersten Strafen, die in der Schweiz wegen Jihadismus ausgesprochen wurden.

Der 52-jährige angeklagte Iraker verkehrte in der heute geschlossenen An’Nur-Moschee in Winterthur. KEYSTONE

Darum gehts Ein 52-jähriger Iraker steht vor Gericht.

Die Bundesanwaltschaft (BA) legt ihm zur Last, von der Schweiz aus Aktivitäten zugunsten des IS entfaltet zu haben.

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe einer IS-Unterstützung vehement.

Die Bundesanwaltschaft (BA) fordert für den irakischen Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 9 Monaten. Darüber hinaus soll er verwahrt werden. Die Verteidigung verlangt einen weitgehenden Freispruch und Entschädigung für die lange Untersuchungshaft.

Unter starken Sicherheitsvorkehrungen hatte am Dienstag vor dem Bundesstrafgericht die Hauptverhandlung gegen einen 52-jährigen Iraker begonnen. Die Bundesanwaltschaft (BA) legt ihm zur Last, von der Schweiz aus vielfältige Aktivitäten für die verbotene terroristische Organisation IS entwickelt zu haben, auch zu einem Selbstmordattentat angestiftet zu haben.

Anstiftung zu Selbstmordattentat

Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona stellte Bundesstaatsanwalt Kaspar Bünger am Mittwoch am Ende seines vierstündigen Plädoyers den Strafantrag für den Angeklagten. Er bezeichnete die Verwahrung als «ultima ratio»; nur so könne sich die Gesellschaft vor gefährlichen Personen wie dem Beschuldigten schützen, sagte er.

Die Bundesanwaltschaft habe noch nie in einem solchen Kontext einen Antrag auf Verwahrung gestellt, doch im vorliegenden Fall seien die Voraussetzungen erfüllt, auf Grund der kriminellen Energie des Beschuldigten und der Wiederholungsgefahr. «Das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit ist höher zu gewichten, als das Freiheitsinteresse des Beschuldigten», so der Staatsanwalt. Er forderte schliesslich einen Landesverweis von 15 Jahren.

Seit 22 Jahren in der Schweiz

Der Mann war im Mai 2017 in einer Asylunterkunft im Thurgau verhaftet worden und sitzt seither in Untersuchungs- beziehungsweise Sicherheitshaft. Er lebt seit 22 Jahren mit Unterbrechungen in der Schweiz. «Er ging seither nie einer geregelten Arbeit nach», sagte der Bundesstaatsanwalt, der zudem an ein Urteil des Thurgauer Obergerichts erinnerte. Der Beschuldigte wurde wegen häuslicher Gewalt bestraft, weil er seine ehemalige Ehefrau würgte, als sie sich von ihm trennen wollte.

Sein Verhalten wiege schwer und an seiner Mitgliedschaft zum IS und einer Führungsrolle in dieser Organisation könnten keine Zweifel bestehen. «Er hat aus absolut verwerflichen Beweggründen gehandelt», prangerte Bünger an. Die Brutalität der bei ihm gefundenen Videos überstiegen jegliche Vorstellungkraft und trügen eindeutig die Handschrift des IS.

Auszüge aus Telefonaten und Chat-Konversationen

Der Beschuldigte hatte am Dienstag in seiner Befragung alle in der Anklageschrift enthaltenen Anklagepunkte zurückgewiesen. In die gleiche Richtung ging das Plädoyer seines Verteidigers Sascha Schürch am Mittwochnachmittag.

Nach Überzeugung der Verteidigung wurden Chat-Unterhaltungen vollkommen «überinterpretiert». Die BA habe aus 26'000 Nachrichten nur einige ausgewählt und diese in ihrem Sinne interpretiert. So fussten beispielsweise die Vorwürfe, der Beschuldigte habe seine über Facebook geehelichte Ehefrau im Libanon zu einem Selbstmordattentat anstiften wollen, auf einem minimalen Indiz und falschen Schlüssen.

Unter dem Strich forderte Schürch, den Beschuldigten in den Hauptanklagepunkten, insbesondere der Mitgliedschaft zum IS und damit der Beteiligung an einer kriminellen Organisation, freizusprechen. Einzig in Bezug auf den Besitz von Gewaltdarstellungen und auf das Fahren ohne Fahrausweis sei er schuldig zu sprechen und ihm sei eine unbedingte Geldstrafe von 170 Tagsätzen à 30 Franken aufzuerlegen.

Der Angeklagte müsse umgehend aus der Sicherheitshaft entlassen und mit gut 200'000 Franken für über 1000 ungerechtfertigte Hafttage entschädigt werden. Ihm dürften höchstens 10 Prozent der Verfahrenskosten auferlegt werden.

In seinem Schlusswort wies der Beschuldigte nochmals alle Anklagepunkte zurück und sagte: «99 Prozent von dem, was der Staatsanwalt sagte, ist falsch.»