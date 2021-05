Sydney - Ein Infizierter bringt die Maskenpflicht für fünf Millionen Menschen zurück

Erstmals seit einem Monat sind in Sydney wieder Corona-Infektionen aufgetreten. Die Behörden der australischen Metropole suchten am Donnerstag fieberhaft nach dem Ursprung der Ansteckungen. Nun gibt es neue Vorsichtsmassnahmen: Die fünf Millionen Einwohner müssen wieder eine Maske in Innenräumen und im öffentlichen Nahverkehr tragen. «Wir denken, dass dies angesichts des Risikos eine angebrachte Massnahme ist», erklärte die Regierungschefin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian.