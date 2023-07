Extensions, Puder, Kleber: Ein Insider verrät die krassesten Haar-Tricks in Hollywood

Extensions

Ohne Extensions oder Haarteile geht so gut wie niemand auf den roten Teppich. «Selbst – oder gerade – Wet Looks kommen nicht ohne aus. All die Produkte würden die Haare sonst einfach schnurgerade herunterhängen lassen», so Matt. «Aber auch Hochsteckfrisuren, Rosschwänze, offene Haare, Extensions sind immer im Spiel. Du willst herausfinden, ob jemand Extensions trägt? «Bei der Haarlinie am Ansatz kann man die Haarfarbe gut vergleichen. Ist es derselbe Ton wie in den Spitzen oder wurde geschummelt?» Eine exakte Übereinstimmung bei der Farbe gebe es fast nie.