Ausflugstipp Engadin - Ein interaktives Familienabenteuer am Bergsee

Niculin heisst der süsse Kerl, das Maskottchen von Silvaplana, der es schafft, dass sich Kinder gerne und freiwillig auf eine Wanderung begeben. Denn Niculin ist ein Murmeltier und jeweils auf den Aussichtspunkten, erhält man via QR-Code Zugang zu einer seiner Geschichten über sein Leben. So erzählt er den Kindern beispielsweise, wie er aus dem Winterschlaf erwacht. Die Rundwanderungen rund um die Oberengadiner Seenplatte führen zu den schönsten Aussichtspunkten in Silvaplana.