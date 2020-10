Neue Produkte Ein iPod von Apple? Nein, das ist das Huawei-Handy mit dem Kameraring

Mit dem iPod hat das Handy aber nichts am Hut. Beim Design haben sich die Entwickler vielmehr von diesem Bild inspirieren lassen, wie sie sagen. Zu sehen ist hier das erste Foto eines schwarzen Lochs.

Genau, an einen iPod von Apple. Der iPhone-Hersteller – hier mit dem verstorbenen CEO Steve Jobs im Bild – hat viele seiner MP3-Player mit einer ringförmigen Bedienung gebaut.

Gestatten, das ist das Huawei Mate 40 Pro. An was erinnert es nur?

Überraschung: Huawei ist eigentlich für seine Handys bekannt. Jetzt will der chinesische Hersteller wohl den Kopfhörermarkt aufmischen. Das Unternehmen hat am 22. Oktober die Freebuds Studio lanciert. Es sind die ersten grossen Over-Ear-Kopfhörer von Huawei. Der Hersteller verspricht dank einer eigens entwickelten Bluetooth-Antenne ein besseres Signal, vor allem wenn viele andere drahtlose Kopfhörer in der Nähe sind. Für Pendler dürfte das praktisch sein.