Bezirksgericht Dietikon: Ein Jahr Gefängnis für Sexualstraftäter – «das Urteil ist ein Grenzfall»

1 / 3 Ein Italiener muss in zwei Monaten die Schweiz verlassen und darf sieben Jahre lang nicht mehr einreisen. 20min/Michael Scherrer Es habe sich beim Urteil um einen Grenzfall gehandelt, sagte der vorsitzende Richter. Hochbauamt Kanton Zürich Der Mann misshandelte eine Frau innert zwei Wochen zwei Mal sexuell. 20min

Darum gehts Das Bezirksgericht Dietikon hat einen 36-jährigen Mann wegen Vergewaltigung und Schändung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Der Beschuldigte muss davon nur noch ein Jahr absitzen und wird dann nach Italien abgeschoben.

Er hat eine Frau innerhalb von zwei Wochen zwei Mal sexuell misshandelt.

Ein 36-jähriger Mann ist am Donnerstag vom Bezirksgericht Dietikon im abgekürzten Verfahren wegen Schändung und Vergewaltigung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden – ein Jahr davon muss er absitzen. Er befindet sich seit über 300 Tagen im Gefängnis, sodass er in zwei Monaten seine Strafe verbüsst hat. Dann wird der Italiener für sieben Jahre des Landes verwiesen. Im abgekürzten Verfahren wird auf eine Befragung des geständigen Beschuldigten verzichtet, ebenfalls auf die Plädoyers des Verteidigers und des Staatsanwaltes.

Der Mann lebte in einem Haus für Sozialhilfebezüger in einer Limmattaler Gemeinde. Die Frau war mit ihrem 13-jährigen Sohn ebenfalls dort untergebracht. Laut der Anklageschrift war sie im Dezember 2021 aufgrund einer Corona-Erkrankung in einem schwachen körperlichen Zustand und litt an einer Depression: Ihr älterer Sohn war zwei Jahre zuvor bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Mann nahm immer wieder Kontakt zur Frau auf

Am Tattag kehrte die Frau nach dem Abendessen mit ihrem 13-jährigen Sohn und dem Italiener in der Gemeinschaftsküche alkoholisiert in ihre Wohnung zurück und legte sich hin. Kurze Zeit später kam der Beschuldigte in die Wohnung und legte sich zu ihr, begann sie zu streicheln und wurde immer aufdringlicher. Laut Anklage drang er später gegen ihren Willen und ohne Kondom in sie ein.

Nach der Tat nahm der Mann immer wieder Kontakt zur Frau auf und passte sie ab, beispielsweise in der Waschküche. Obschon sie Angst vor ihm hatte, gab sie zu verstehen, dass sie nichts von ihm wolle. Zwei Wochen später klopfte der Beschuldigte morgens um zwei Uhr an ihre Wohnungstüre. Er hatte schon einige Stunden zuvor an die Türe geklopft, weshalb sie die Polizei alarmierte. Als sie beim dritten Mal die Türe öffnete und ihm sagte, er solle sie in Ruhe lassen, drängte er die stark betrunkene Frau ins Schlafzimmer.

Er küsste sie, berührte sie unter den Kleidern und stiess sie aufs Bett, wo er sie wieder ohne Kondom vergewaltigte. Laut Anklageschrift befand sich das Opfer in einer Schockstarre und war nicht fähig, Widerstand zu leisten.

Grenzfall für abgekürztes Verfahren

Nach der Urteilsverkündung sagte der Richter, dass das Verhalten des Beschuldigten «sehr, sehr übel» gewesen sei und dass die teilbedingte Strafe «weh tue». Ohne abgekürztes Verfahren wäre das Strafmass deutlich höher ausgefallen, der Beschuldigte hätte mit einer unbedingten Freiheitsstrafe rechnen müssen. Es habe sich um einen Grenzfall gehandelt und man könne sich fragen, ob das abgekürzte Verfahren noch angemessen sei. Der Grund, warum das Gericht den Urteilsvorschlag nicht an den Staatsanwalt zurückwies und ein ordentliches Gerichtsverfahren verlangte, begründete der Richter unter anderem damit, dass auch die Frau dem Vorgehen zugestimmt habe.