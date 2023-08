Zürich: Ein Jahr nach Aufregung um «Needle Spiking» – neue Fälle gibt es kaum

Das ist passiert

«Diese Personen hatten offensichtliche Einstichstellen, was medizinisch nachgewiesen werden konnte. Es war jedoch unklar, wie diese zustande gekommen waren», so die SRZ-Mediensprecherin Karin Broger gegenüber 20 Minuten. Auch Personen aus der 20 Minuten Community berichteten, Opfer von «Needle Spiking» geworden zu sein.

20min

Keine Fälle von «Needle Spiking» vor 2022

Einer der sechs angezeigten Vorfälle an der Street Parade 2022 stellte sich laut der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich allerdings als unwahr heraus. Das angebliche Opfer, eine 23-jährige Schweizerin, hatte die Geschichte rund um den Stich erfunden. Aufgrund der Falschbehauptung wurde die Frau im Nachgang wegen Irreführung der Rechtspflege rechtskräftig verurteilt und musste 3100 Franken bezahlen. In den anderen fünf Fällen sei von der Stadtpolizei keine Rapportierung an die Strafverfolgungsbehörden erfolgt, so die Staatsanwaltschaft. «Insbesondere, weil sich keine Täterschaft eruieren liess.»