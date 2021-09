Bilanz der Pandemie - Ein Jahr nach der 2. Welle – hat Schwedens Covid-Modell funktioniert?

Immer wenn er in einem Interview gefragt wurde, hatte der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell die gleiche Antwort parat: « Es ist noch zu früh, um das zu beurteilen » . Mit selbstsicherer Attitüde sagte er erstmals im April 2020, wiederholte es dann im Juni, im September, im Dezember und dann schliesslich im April dieses Jahres: « Urteilen Sie in mindestens einem Jahr über mich . »

Nun: Wie gut macht sich d er vielbeachtete Sonderweg Schwedens, mit dem das Land in der Corona-Krise mit weniger strikten Beschränkungen des öffentlichen Lebens gegangen war? Dafür müsste man sich zunächst die aktuellen Fallzahlen ansehen: Bis heute wurden in Schweden 1’126’813 Fälle von Covid-19 registriert, 14’692 Menschen kamen durch die Krankheit ums Leben. Ist dies ein Erfolg? Eine Niederlage?

War es eine Niederlage?

Da bleibt ein Vergleich mit den Nachbarländern: Die rund 1,1 Millionen Erkrankten in einer Gesamtbevölkerung von 10,2 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen will heissen, dass knapp elf Prozent der Schweden und Schwedinnen an Covid-19 erkrankt sind. Ein Rekord, wenn man nach Norwegen schaut: Dort sind nur 2,9 Prozent der Bevölkerung erkrankt. In Finnland sind es mit 2,2 Prozent noch weniger Corona-Fälle. Eine Niederlage also?