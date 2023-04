Hailey Bieber teilt Spitalfoto – ein Jahr nach ihrem Schlaganfall

«Letztes Jahr um diese Zeit wurde bei mir ein Eingriff durchgeführt, um ein Loch in meinem Herzen zu schliessen, das als PFO (Patent Foramen Ovale) bekannt war, nachdem ich einen vorübergehenden Schlaganfall hatte», schreibt sie.

Das Model erlitt einen Mini-Schlaganfall und wurde ins Spital eingeliefert. Nun erinnert sie sich auf Instagram an das Erlebte.

Mit einem Instagrampost erinnert das Model jetzt an diesen prägenden Schicksalsschlag.

Hailey Bieber (26) erlitt vergangenen März 2022 einen Mini-Schlaganfall und musste am Herzen operiert werden.

Es war für viele ein Schock, als publik wurde, dass Hailey Bieber ins Spital eingeliefert wurde. Das Model erlitt eine transitorische ischämische Attacke (TIA), umgangssprachlich auch Mini-Schlaganfall genannt. Jetzt, ein Jahr später, erinnert sie sich an den Tag zurück.

Auf Instagram teilt die 26-Jährige ein Foto, auf dem sie im Spitalbett zu sehen ist. «Letztes Jahr um diese Zeit wurde bei mir ein Eingriff durchgeführt, um ein Loch in meinem Herzen zu schliessen, das als PFO (Patent Foramen Ovale) bekannt war, nachdem ich einen kurzen Schlaganfall hatte», schreibt sie in einer Story. Sie sei immer noch so dankbar, dass die Ärztinnen und Ärzte das Loch gefunden und geschlossen haben. «Ein Jahr später fühle ich mich stark und dankbar», gesteht sie.