Luis C. ist einer der drei Dominikaner, der beim Messerstecher-Angriff beteiligt war. Vor wenigen Tagen wollte er auf dem Aargauer Migrationsamt seine Dokumente erneuern und wurde vor Ort von einem grossen Polizeiaufgebot verhaftet. Auf Anfrage bestätigte Samuel Helbling, Pressesprecher des Departements für Volkswirtschaft und Inneres Kanton Aargau, dass Luis C. kürzlich direkt ab dem Strafvollzug abgeschafft wurde.

«Das Luis C. ausgeschafft wurde, finde ich eine super Sache»

André R . , Opfer von Luis C . , freut sich über diesen Entscheid. «Das Luis C. ausgeschafft wurde, finde ich eine super Sache. Nur, dass das erst sech beziehungsweise drei Jahre nach seiner Haftentlassung geschieht, finde ich unglaublich.» Dass er von diesem Entscheid von der Presse und nicht von einer Staatsanwaltschaft oder dem Migrationsamt erfährt, ist für C. aber unverständlich.