In Gontenschwil verunfallte am Samstagmorgen gegen 3 Uhr ein Ford Fiesta auf der Reinacherstrasse. Das Auto geriet ins Schleudern und krachte in drei parkierte Personenwagen.

Beim Alfa Romeo fehlt gleich das ganze Heck. Mit solcher Wucht krachte der Ford Fiesta des Junglenkers in der Nacht auf Samstag in Gontenschwil in dieses und zwei weitere Autos, die ordentlich unter einem Unterstand an der Reinacherstrasse parkiert waren. Etwa 50 Meter weiter blieb das Unfallauto dann auf einer Wiese stehen. Den Baum verfehlte es. Nur so ist zu erklären, dass die drei 18-jährigen Insassen unverletzt aussteigen konnten.