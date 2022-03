Sponsored - Ein Kinderwagen, mit dem das Leben zum Spaziergang wird

Alles, was das skandinavische Kindermöbeldesignhaus Stokke kreiert, ist dazu gedacht, Familien über Jahre zu begleiten. Vielen ist der praktische Hochstuhl «Tripp Trapp» bekannt, der Stuhl, der mit dem Kind mitwächst. Auch bei den Kinderwagen setzt Stokke auf diese Philosophie. Die Xplory-Linie begleitet das Kind durch die ersten drei Lebensjahre. Nach der Babywanne für Neugeborene kommt der Kindersitz zum Einsatz, der bis zu einem Gewicht von 22 kg genutzt werden kann. Der hohe Sitz des Kinderwagens bringt dich deinem Baby näher, was das Urvertrauen des Kindes stärkt.

Ein neues Design für den Xplory Signature

Auch eine Neugeborenenwanne ist erhätlich, genau wie eine Stilltasche, in der alle Utensilien für den nächsten Ausflug verstaut werden können.

… genau wie eine Stilltasche, in der alle Utensilien für den nächsten Ausflug verstaut werden können.

Neben all den Spaziergängen dürfen aber auch Pausen nicht zu kurz kommen: Der höhenverstellbare Sitz des Kinderwagens passt an jeden Tisch, damit dein Baby in Cafés und Restaurants neben dir Platz hat.