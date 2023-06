Champions League: Das sind die Stimmen zum Final

«Halte mich vor der Kamera zurück»

Siegtorschütze Rodri war im ZDF nahezu sprachlos: «Was für ein Geschenk! Niemals in meinen wildesten Träumen, als ich klein war und zum Training gegangen bin, hätte ich gedacht, dass ich ein so entscheidendes Tor schiesse, dass ich so weit komme.» Bernardo Silva meinte: «Wir haben so viel dafür gearbeitet. Nun haben wir endlich bekommen, was wir uns verdient haben. Wir haben Geschichte geschrieben!»