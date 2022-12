Gewaltfreie Erziehung: «Ein Klaps aufs Füdli hat noch nie geschadet»

Der Ständerat debattiert am Mittwoch über ein Gesetz, welches jegliche Gewalt in der Erziehung verbieten möchte. Die Meinungen über die korrekte Form der Erziehung sind gespalten – das sagt ihr.

«Gewalt gegenüber Kindern kommt bei mir nicht in Frage – auch keine Ohrfeige oder Ähnliches», sagt der 36-jährige B.W. Alexandra (18) wünscht sich mehr Aufmerksamkeit zu dieser Thematik in der Schule: «Oftmals behalten Kinder nämlich solche Sachen für sich selbst und haben dann später damit Probleme.»

Darum gehts Künftig soll ein Artikel im Zivilgesetzbuch dem Kind das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung einräumen.

Der Ständerat debattiert am 14. Dezember darüber.

20 Minuten hat bei ihrer Community und auf der Strasse nachgefragt: Sollen Ohrfeigen oder ein Klaps auf den Po verboten werden?

Am 14. Dezember entscheidet der Ständerat voraussichtlich ein neues Gesetz, welches Kindern ein Recht auf gewaltfreie Erziehung gibt. Damit wären auch Klapse auf den Po oder Ohrfeigen verboten. 20 Minuten hat bei euch und auf der Strasse nachgefragt, was ihr von diesem Gesetz hält.

B.W. (36)

«Meine Stiefmutter hat mich als Kind fast täglich verprügelt», erzählt der 36-jährige B.W. Er selbst hat zwar keine Kinder, dafür ist er von vier anderen Patenonkel. So erlebe er von aussen, dass die Erziehung von Kindern auch schwierige Momente mit sich bringe. Doch trotz mancher Schwierigkeiten in der Erziehung ist für ihn klar: «Gewalt gegenüber Kindern kommt bei mir nicht in Frage – auch keine Ohrfeige oder Ähnliches.» Für ihn sei ein entsprechendes Gesetz «zwingend notwendig». Die Strafen sollten seiner Meinung nach bei «empfindlichen» Bussen beginnen und je nach Schwere der Fälle mit einer Freiheitsstrafe enden.

Alexandra (18) aus Luzern

Die 18-Jährige fände ein Gesetz für ein Recht auf gewaltfreie Erziehung grundsätzlich gut. «Aber dass eine Ohrfeige verboten wäre, finde ich schon etwas zu streng.» Sie wünsche sich, dass in den Schulen mehr Aufmerksamkeit darauf gerichtet werde und sich betroffene Kinder melden könnten. «Oftmals behalten Kinder nämlich solche Sachen für sich selbst und haben dann später damit Probleme», so Alexandra.

Silvia L. (37)

Silvia L. aus Uri erinnert sich an ihre Kindheit zurück, als sie sagt: «Meine Mutter hat mir manchmal eine Ohrfeige gegeben oder auf mich eindrischt.» Ihre eigene Mutter könne sich zwar nicht mehr wirklich erinnern, sie jedoch habe diese Kindheitserinnerung immer noch präsent. Die Erinnerungen aus der Kindheit haben auch den Umgang mit den eigenen Kindern geprägt: «Durch die Erlebnisse als Kind habe ich mir selbst geschworen, dass ich meine eigenen Kinder nie schlagen werde.» Für sie würden auch Ohrfeigen schon dazugehören. Was die gesetzliche Bestrafung angeht, hat Silvia L. eine klare Vorstellung: «Ich fände es gut, wenn die körperliche Gewalt an Kindern gleichgestellt wäre mit jener der Körperverletzung.»

Biljana (44) aus Ebikon

«Einen Klaps auf den Po finde ich jetzt nicht zu streng», sagt Biljana. Eltern würden die Situation kennen – Kinder können manchmal übertreiben. Bei einer Ohrfeige sei sie sich unsicher: «Es gibt milde Ohrfeigen und dann gibt es Ohrfeigen, die wirklich weh tun.» Zwischendurch härter durchzugreifen, bringe Ordnung ins Haus, meint die 44-Jährige.

S.S. (28)

S.S. hat auch Gewalt in ihrer Kindheit erlebt. Im Gespräch mit 20 Minuten erzählt sie von einem prägenden Ereignis. Eines Tages habe sie aus purer Neugierde Metalle in eine Steckdose gesteckt. Zur Strafe dafür bekam sie Schläge: «Meine Eltern haben mich daraufhin so lange mit einem Holzlöffel geschlagen, bis er kaputt war.» Sie habe zwar keine Kinder, doch wenn sie eines hätte, würde sie nie Gewalt in der Erziehung anwenden.

Für S.S. ist klar, dass das Kind die Möglichkeit haben sollte, ohne Angst vor möglicher Gewalt seine Neugierde auszuleben. Sie stellt aber gleichzeitig auch klar, dass es für sie beispielsweise bei einer Ohrfeige auf die Härte einer solchen ankäme: «Sieht man danach noch den Abdruck der Hand, war es definitiv zu fest.» Die 28-Jährige spricht sich klar für ein Gesetz zur gewaltfreien Erziehung aus.

Sonja (75) aus Arni

Sonja aus Arni findet nicht, dass physische Erziehungsmassnahmen strafbar gemacht werden sollten. Ein Kind zu schlagen gehe gar nicht, aber: «Ein Watsch auf das Füdli hat noch nie geschadet», so die 75-Jährige. Gewalt sei etwas anderes, als wenn man mal an den Ohren ziehe, sagt sie. «Ein Kind muss merken, wenn es etwas falsch gemacht hat.»



