Champions League: YB ist nach der Pleite gegen Villarreal wütend

Drei Pleiten hintereinander kassierten die Young Boys nun bereits in der Königsklasse. Gegen Villarreal hätte das Spiel aber durchaus auch anders ausgehen können. So sorgte vor allem ein nicht gegebener Penalty für grosse Diskussionen.

Hier wird YB ein klarer Penalty verwehrt. SRF

Darum gehts Gegen Villarreal verloren die Young Boys in der Champions League mit 0:2.

Nach der Partie nervten sich die Berner über die Schiedsrichter-Leistung.

Meschack Elia hätte einen Penalty erhalten müssen.

Was war das für ein Drama in der Champions League! In Villarreal verloren die Young Boys mit 0:2. Das Ergebnis war bitter aus unterschiedlichen Gründen. Sie spielten nicht schlecht – überhaupt nicht. Jedoch erlaubte sich YB zwei grobe Abwehrschnitzer, die beide zu Gegentoren führten. Und: Der Meister aus Bern hatte eine Menge Pech mit dem Schiedsrichter Serdar Gözübüyük.

Denn das war passiert: In der 68. Minute kam Meschack Elia im Villarreal-Strafraum zu Fall. Der 24-Jährige protestierte wild, ebenso seine YB-Mitspieler. Coach David Wagner diskutierte mit dem Vierten Offiziellen. Doch all das nützte nix. Schiri Gözübüyük gab keinen Penalty – und auch der VAR griff nicht ein. Ein Skandal!

So stand der spanische Nationalspieler Pau Torres dem YB-Spieler klar auf die Ferse. Das beweisen diverse TV-Bilder und auch ein Foto, das die Young Boys noch während der Partie twitterten. Zwar gab es schnell Meinungen, die sagten: Hefti stand zuvor im Abseits. Doch das Spiel ging nicht dort weiter, wo Hefti im Offside stand. Und ob es wirklich Abseits war – oder eben nicht, ist ohne kalibrierte Linie nicht zu beurteilen.

Die Unverständnis bei den Young Boys

Michel Aebischer sagte nach der Partie: «Das war für mich ein klarer Elfmeter!» «Bei der Szene mit Meschack Elia hätte man auch Penalty geben können», so Goalie Guillaume Faivre. Coach Wagner war ebenfalls sauer. «Von der Distanz habe ich es nicht genau gesehen. Wenn aber Meschack liegen bleibt, bin ich mir sicher, dass da ein elfmeterwürdiger Kontakt war», sagte Wagner. Und: «Ihm wurde sogar der Schuh bei der Aktion ausgezogen! In meinen Augen war das ein Elfmeter. Der nichtgegebene Penaltyentscheid ist für mich nicht nachvollziehbar.»

Es war nicht die einzige Szene, die zu reden gab. Christian Fassnacht verwertete in der 55. Minute einen Abpraller zum vermeintlichen 1:1. Vermeintlich, weil der Treffer nicht zählte. Der Grund: Bürgy, der zuvor schoss, stand im Abseits. Hinzu behinderte er den Villarreal-Goalie, sodass dieser nicht nach dem Ball greifen konnte. Folglich nahm der VAR das Tor zurück. Eine schwierige Entscheidung! Aber auch eine, die der YB-Coach nach Schlusspfiff verstand: «Ich habe die Situation nicht genau gesehen, aber ich kann den Entscheid verstehen. Wenn Bürgy den Goalie behindert, dann ist es verständlich, dass der Schiri das Tor zurücknimmt.» Weiter ergänzte er: «Bürgy hätte eigentlich schon vorher treffen müssen.»

YB braucht nun Siege

Was bleibt von der Partie? Ausser der Schiri-Wut und dem VAR-Ärger? Einerseits sicherlich die Erkenntnis, dass die Young Boys mutig nach vorne spielten und viele Dinge probierten. Die Abwehr stand sattelfest. Wären die zwei Blackouts in der Verteidigung nicht gewesen, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. «Die Jungs hätten aufgrund der Leistung einen Sieg verdient gehabt», fand so auch Wagner. Und: «Den einzigen Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen, ist, dass wir in der Chancenverwertung nicht gut waren. Leider sind natürlich die Tore entscheidend im Fussball, aber abgesehen davon war es ein richtig guter Auftritt.»

Andererseits ist da die Tatsache, dass es europäisch nun eng für die Berner wird. Nach vier Spielen bleibt YB auf den drei Punkten sitzen und bleibt Letzter der Gruppe F. Glück für YB: Cristiano Ronaldo schoss im Parallelspiel zwischen Atalanta Bergamo und Manchester United zweimal den Ausgleich in der Nachspielzeit. Dadurch verhinderte der portugiesische Superstar nicht nur den Sieg von Atalanta. Nein, er sorgte damit auch dafür, dass YB nun zwei statt drei Punkte Rückstand auf den dritten Platz hat. Wollen die Berner auch im Frühling noch europäisch spielen, müssen in den letzten beiden Spielen also unbedingt Punkte her.