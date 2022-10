Revision Sexualstrafrecht : «Ein klares Nein von Anfang an ist viel eindeutiger»

Tanja erlebte sexualisierte Gewalt. Die 32-Jährige setzt sich für die «Nur Ja heisst Ja»-Lösung ein. Nächsten Donnerstag wird im Parlament erneut darüber debattiert. Video: 20min/Hüseyin Aydemir

Darum gehts Bundesrat und Ständerat haben die «Ja heisst Ja»-Lösung bereits abgelehnt.

Am 20. Oktober steht die Thematik in der zuständigen Nationalratskommission zur Debatte.

Im Dezember entscheidet der Nationalrat darüber. Spricht er sich für die «Nein ist Nein»-Lösung aus, tritt diese in Kraft.

Nächsten Donnerstag wird im Parlament über die Revision des Sexualstrafrechts debattiert. Dabei geht es unter anderem um die «Ja heisst Ja»-Lösung, welche ein Einverständnis der involvierten Personen in eine sexuelle Handlung verlangt. Für Sandra Müller, Leiterin der Opferhilfestelle des Kanton Zürich, die beste Lösung für Betroffene: «Viele verfallen bei einem Übergriff in eine Schockstarre. Strafrechtlich gesehen ist es nach heutigem Recht dann aber keine Vergewaltigung, da keine Gegenwehr geleistet wurde.»

Amnesty International spricht sich ebenfalls für die «Nur Ja heisst Ja»-Lösung aus: «Nur diese schützt die sexuelle Selbstbestimmung. Das wäre eine starke Reform», sagt Sprecher Michael Ineichen. Der Trend in Europa gehe derzeit in Richtung «Nur Ja heisst Ja». 14 Länder hätten dies bereits eingeführt. «Dort zeigen Erfahrungen und Studien, dass sich die Betroffenen mehr trauen, einen Fall anzuzeigen und damit für Gerechtigkeit zu sorgen», so Ineichen.

Auch SVP-Ständerat Werner Salzmann ist überzeugt, dass Sexualstraftäter härter bestraft werden sollen – ein «Nein heisst Nein» reiche in der Praxis jedoch aus. Ein Ja könnte für Verwirrung sorgen, da es sich auch wieder in ein Nein ändern könnte. Ein klares Nein von Anfang an ist viel eindeutiger», sagt Salzmann. Bei der «Nein heisst Nein»-Lösung liegt eine Straftat vor, wenn trotz verbaler oder nonverbaler deutlichen Ablehnung eine sexuelle Handlung vorliegt.

«Ja heisst Ja»-Lösung bereits abgelehnt

Rechtsanwältin Tanja Knodel kritisierte in einem SRF-Beitrag die «Nur Ja heisst Ja»-Lösung. Beschuldigte würden damit zum Gegenbeweis gezwungen, also beweisen, dass das Gegenüber Ja gesagt hat. Hinzu komme, dass die Beweislage bei Sexualdelikten oft auf Aussagen beruhe. Somit beurteile man im Strafprozess die Glaubwürdigkeit der Personen, so Knodel.

Bundesrat und Ständerat haben die «Ja heisst Ja»-Lösung bereits abgelehnt, am 20. Oktober steht die Thematik in der zuständigen Nationalratskommission zur Debatte – im Dezember entscheidet der Nationalrat darüber. Spricht er sich für die «Nein ist Nein»-Lösung aus, tritt diese in Kraft. Entscheidet er sich hingegen für die «Ja heisst Ja»-Variante, geht das Geschäft zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat.

