Preisunterschied bei IKEA: Das sagt ihr dazu, dass manche IKEA-Produkte im Ausland weniger kosten als in der Schweiz.

«Ich werde nur noch im Ausland einkaufen!»

Andere Community-Mitglieder wiederum erachten den Kostenunterschied als gerechtfertigt. User Dieti44 ist der Ansicht: «Wir verdienen in der Schweiz massiv mehr.» 5tron5 sagt: «Ich verdiene das Doppelte von dem, was mein Kumpel in Deutschland verdient.» User ichmagwasserfälle bezieht sich auf die Marktwirtschaft: «Angebot und Nachfrage steuern den Preis. Entscheidend ist auch die Marge pro Produkt sowie welche Konkurrenz wo aktiv ist. Das ist alles durchdacht, mit dem Ziel, den grösstmöglichen Profit rauszuschlagen. Das nennt sich Wirtschaft!»

«Ich kaufe nur echte Schweizer Möbel»

«Die Preise in der Schweiz sind oft höher als in Deutschland, und dies nicht nur bei Ikea», kommentiert DonLogan. Es gebe aber auch das Gegenteil, etwa bei Lebensmitteln. «Viele Deutsche und Franzosen kommen genauso über die Grenze und kaufen bei uns ein. Wenn man weiss, was wo am billigsten und am besten ist, kann man sich ja danach richten», so der User. User Existencia findet: «Das Ganze ist mir egal. Ich kaufe keine Sofas bei Ikea. Wer rechnet, kauft bei Tutti.» Auch andere Leserinnen und Leser geben an, auf Einkäufe beim schwedischen Möbelhaus zu verzichten. Leser PäduBrittnau schreibt sogar: «Ich kaufe nur echte Schweizer Möbel. Kompromisslose schweizerische Qualität.»