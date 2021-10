Lotus Elan Sprint DHC - Ein kleines grosses Auto, das zum Dauergrinsen animiert

Sie erinnern sich? «Wir werden gebraucht» oder «we’re needed» erschien fast in jeder Folge der Krimi-Fernsehserie «The Avengers», hierzulande unter dem Titel «Mit Schirm, Charme und Melone» ausgestrahlt, am Anfang. Es war jeweils John Steed, der Emma Peel auf verschiedenste Arten und Weisen auf einen nötigen Einsatz aufmerksam machte. Da konnte auch einmal eine Ampel blau leuchten und den entsprechenden Marschbefehl zeigen. Und die erwähnte Emma Peel (Diana Rigg) fuhr einen Lotus Elan als Cabriolet. Zwar keinen Sprint der letzten Serie, aber bereits eine Serie-3-Version mit den festmontierten seitlichen Scheibenrahmen.

Grosse Ventile zum Schluss

Nur 3,66 Meter lang und 1,42 Meter breit ist ein Lotus Elan, auch in der Höhe fällt er mit 117 cm sehr flach aus. Dass zwei grossgewachsene Passagiere samt einer erheblichen Menge Gepäck in diesem Sportwagen Platz finden können, scheint eigentlich fast wie ein Wunder und zeigt, wie geschickt Colin Chapman den kleinen Sportwagen konzipiert hatte.

Leichtbau zahlt sich aus

Gestartet wird mit dem Zündschlüssel unten an der Lenksäule und sofort räuspert sich der so typisch tönende Anlasser, um den Vierzylindermotor zu starten. Dessen Geräuschentwicklung erinnert ein wenig an die italienischen Doppel-Nockenwellenmotoren und wirkt sehr sympathisch, ohne allzu laut zu werden.

Wer noch nie in einem knapp 700kg schweren Auto mit aus heutiger Sicht eigentlich bescheidenen Motorenleistung von 126 PS gefahren ist, kann sich die Dynamik, die der Elan aus dem Stand entwickelt, kaum vorstellen, Leichtbau zahlt sich eben aus. Der Schalthebel führt direkt ins Getriebe, man kann die Zahnräder fast fühlen beim Wechseln der vier Vorwärtsgänge.