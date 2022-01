Reporter in Peking in Quarantäne : «Ein Krankenwagen steht vor dem Hotel und Vermummte holen einen ab»

In gut einer Woche starten die Olympischen Spiele. Ein ARD-Reporter wurde bei der Ankunft positiv auf das Coronavirus getestet und in ein Quarantänehotel gebracht.

In Peking laufen derzeit die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele.

Der Journalist wurde bei der Ankunft in Peking auf Corona getestet.

Claus Lufen befindet sich in Peking in Quarantäne.

Er muss nun in ein Quarantänehotel.

Immer mehr Athleten und Medienschaffende landen derzeit in Peking. Zwei negative Corona-Tests werden von ihnen erwartet. Am Flughafen von Peking wird dann erneut ein Corona-Test durchgeführt. Sollte dieser positiv ausfallen, wird man sofort in ein Quarantäne-Hotel gebracht.