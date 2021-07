Verkaufspersonal erzählt - «Ein Kunde hustete mich an, als ich ihn auf die Maskenpflicht hinwies»

1 / 5 Mit der Forderung, in jedem Laden zusätzliche Sicherheitsleute aufzustellen, schiesse man übers Ziel hinaus, sagt Christa Markwalder, FDP-Nationalrätin und Präsidentin der Swiss Retail Federation. 20min/Matthias Spicher Wie zahlreiche im Verkauf tätige Personen zu 20 Minuten sagten, sorge vor allem die Maskenpflicht täglich für ausgiebige Diskussionen. 20min/Michael Scherrer Das Verkaufspersonal traue sich gar nicht mehr, die Kundinnen und Kunden auf die Maskenpflicht hinzuweisen, sagt etwa Petra G. «Ich bin doch Verkäuferin, keine Polizistin.» 20min/Michael Scherrer

Darum gehts In einem Dorfladen im Emmental wurde eine Verkäuferin von einem Kunden geohrfeigt, nachdem sie ihn zum Tragen einer Gesichtsmaske aufgefordert hatte.

Weitere im Verkauf arbeitende Personen erzählen 20 Minuten von einem Anstieg an Beleidigungen und Bedrohungen durch Kundinnen und Kunden.

Marco Geu, Zentralsekretär der Gewerkschaft Syna , fordert deshalb mehr Sicherheitspersonal in den Läden, das etwa durch den Bund oder durch die Kantone gestellt werden könnte.

Der Arbeitgeber sei für den Schutz des Arbeitnehmers verantwortlich, sagt Serge Gnos von der Gewerkschaft Unia .

In einem kleinen Dorflädeli im Emmental kommt es zum Eklat: Nachdem eine Verkäuferin in einem Volg in Zäziwil (BE) einen Mann zum Tragen einer Gesichtsmaske aufforderte, gibt er ihr eine Ohrfeige. Wie verschiedene Leserinnen und Leser berichten, sei dies kein Einzelfall: Während der Corona-Pandemie habe sich der Ton zwischen Verkaufspersonal und Kundinnen und Kunden verschärft, Streitpunkt sei sehr oft die Maskenpflicht. Mit Beginn der Impfkampagne habe sich das Problem sogar noch verschärft, sagt Petra G.* (42), Verkäuferin in einer Bäckerei im Kanton Luzern. «Seit geimpft wird, ist es schlimmer.»

Denn seither strömten immer mehr Kundinnen und Kunden ohne Maske in den Laden. Auch wiederholtes Auffordern nütze in vielen Fällen nichts. «Es gibt sogar Kunden, die dann extra husten.» Das Verkaufspersonal traue sich gar nicht mehr, die Kundinnen und Kunden auf die Maskenpflicht hinzuweisen, sagt G. «Ich bin doch Verkäuferin, keine Polizistin.» Andere betreten das Geschäft und behaupteten, sie hätten ein Attest, das sie jedoch nicht vorweisen können. «Wir führen endlos viele Diskussionen – dabei wären wir eigentlich für den Verkauf da», sagt Petra. Wie die Mutter von zwei Kindern sagt, will sie deshalb baldmöglichst die Branche wechseln.

«Seit der Pandemie sind die Kunden aggressiver geworden»

«Wir mussten auch schon die Polizei rufen», sagt Lorena D.* (41), die in einem Supermarkt in Fällanden ZH arbeitet. «Seit Corona diskutieren wir täglich mit Kunden. Wir werden aufs Übelste beleidigt und bedroht.» Bei einem Vorfall habe etwa ein älterer Herr ihre Bitte, e ine Maske anzuziehen, mehrfach ignoriert. «Daraufhin hat er mich angehustet und geschrien, dass er hoffe, infiziert zu sein und ich mich anstecke und am Virus sterbe.» Seit der Pandemie seien die Kunden aggressiver geworden, so die Verkäuferin.

Der Druck sei gross, die physische Arbeit anstrengend und das Tagesgeschäft laufe weiter, sagt eine weitere Verkäuferin, die anonym bleiben möchte. «Diese vielen schwierigen Kunden müssten echt nicht auch noch sein. Wir sind müde und ausgelaugt.» Im Gegensatz zu den Maskenverweigerern würden sie sogar im Hinterbereich alle konsequent Masken tragen. «Man hört nicht oft, dass das Verkaufspersonal jammert, aber unser Alltag ist sehr mühsam geworden.»

Gewerkschaft fordert externes Sicherheitspersonal

Dass sich der Tonfall seit der Corona-Pandemie verschärft habe, bestätigt Marco Geu, Zentralsekretär der Gewerkschaft Syna. Zwar habe es schon immer Menschen gegeben, die dem Personal herablassend begegnet sei en . «In der Pandemie wurde der Ton aber deutlich gehässiger.» Häufigster Streitpunkt sei en die Maskenpflicht und das Nichteinhalten von Abstandsregeln gewesen. «Insbesondere Massnahmenskeptiker liessen ihren Ärger über die Schutzmassnahmen am Personal aus und gefährdeten somit aktiv dessen Gesundheit.»

Es sei nicht Aufgabe des Personals, Polizeiaufgaben zu erledigen, sagt Geu. «Dafür ist das Personal weder geschult , noch hat es Zeit dafür.» Vielmehr bräuchte es zusätzlich zu den bestehenden Schutzmassnahmen externes Sicherheitspersonal im Laden. «Dieses könnte etwa vom Bund oder von den Kantonen gestellt werden und die gesetzlichen Massnahmen durchsetzen.» Alternativ sei auch denkbar, die Ladenöffnungszeiten zu unterbrechen, damit das Personal etwa Gestelle einräumen oder putzen könnte, ohne Kundinnen und Kunden zu begegnen, sagt Geu. «Vor allem aber brauchen wir jetzt Arbeitgeber, denen ihre Mitarbeitenden und deren Gesundheit wichtiger sind als der Profit.»

Der Arbeitgeber sei grundsätzlich für den Schutz des Arbeitnehmers verantwortlich, sagt auch Serge Gnos von der Gewerkschaft Unia. «Das beinhaltet den Gesundheitsschutz, wie beispielsweise derzeit im Rahmen der Corona-Massnahmen aber eben auch den Schutz vor Übergriffen oder gar Gewalt im Rahmen der Fürsorgepflicht.» Er müsse also dafür sorgen, dass das Personal weder beschimpft, beleidigt noch tätlich angegriffen wird. «Kommt das trotzdem vor, muss er handeln und die nötigen Massnahmen treffen, um den Schutz seiner Arbeitnehmer sicherzustellen», sagt Gnos. Wie reagiert werden muss, hänge davon ab, wie sich die Situation vor Ort präsentiert. «Je nach Standort, Klientel und Produkten, die verkauft werden, muss man anders vorgehen.»

«Forderung schiesst übers Ziel hinaus»

Es sei «völlig deplatziert», dass Kundinnen und Kunden ihren Corona-Frust am Personal ausliessen, sagt Christa Markwalder, FDP-Nationalrätin und Präsidentin der Swiss Retail Federation. «Das Verkaufspersonal hat während der ganzen Pandemie einen ausgezeichneten Job erledigt und war für unsere Lebensmittelversorgung extrem wichtig.» Dass die Arbeitgeber für den Schutz ihrer Mitarbeitenden verantwortlich seien, sei jedoch richtig und wichtig. So habe eine Erhebung etwa gezeigt, dass das Verkaufspersonal im Detailhandel weniger an Corona erkrankt sei als der Durchschnitt.

Mit der Forderung, in jedem Laden zusätzliche Sicherheitsleute aufzustellen, schiesse man jedoch übers Ziel hinaus, sagt Markwalder: «Beim kleinen Gemüsehändler im Quartier braucht es nicht die gleichen Massnahmen wie in einem dicht frequentierten Shoppingcenter.» Zudem handle es sich bei den renitenten Personen nur um einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung. «Wir gehen davon aus, dass die Kundinnen und Kunden selbstverantwortlich handeln und sich an die geltenden Regeln halten.»