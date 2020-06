Aktualisiert vor 34min

Super-League-Neustart

«Ein Leben ohne Fussball ist nicht dasselbe»

Michael Fritschi ist Chefredaktor bei Teleclub Sport und redet im Interview zum Re-Start über fehlende «Spielpraxis» bei Kommentatoren, Geisterspiele und Schutzmassnahmen.

von Eva Tedesco

1 / 6 Ab Freitag startet die Super League wieder. Damit kehrt auch Michael Fritschi, Chefredaktor Sport live bei Teleclub, wieder in die Schweizer Stadien zurück. Daniela Frutiger/freshfocus Zuschauer sind aufgrund des Veranstaltungsverbots für über 300 Personen im Stadion verboten, deshalb bekommt die Übertragung im Fernsehen eine spezielle Bedeutung. KEYSTONE Wie die Spieler und Trainer müssen auch die Journalisten die vom BAG empfohlenen Schutzmassnahmen einhalten. KEYSTONE

Die Corona-Pandemie hat den Fussball stillgelegt. Ohne den rollenden Ball waren nicht nur die Spieler arbeitslos, auch die TV-Kommentatoren hatten nichts zu kommentieren. Nach über 100 Tagen setzt die Super League ab 18. Juni die Meisterschaft 2019/20 zwar fort, vorerst aber ohne Zuschauer. Was bedeuten die Geisterspiele für die Arbeit der Livekommentatoren? Müssen sie sich auf Spiele ohne Zuschauer speziell vorbereiten? Darüber, über Spielpraxis und Emotionen spricht Michael Fritschi, Chefredaktor Sport live bei Teleclub und Kommentator.

Michael Fritschi, wie sehr haben Sie den Fussball in der langen Corona-Pause vermisst?

Michael Fritschi: Wie alle Fussballfans: Ohne Fussball fehlte ein wichtiger Lebensinhalt. Noch nie habe ich eine so lange Pause erlebt. Beruflich ist ein wichtiger Teil der Arbeit weggefallen, und auch privat fehlten die fussballintensiven Abende. Ich bin sehr glücklich und froh, dass es endlich wieder losgeht und damit auch in diesem Bereich wieder ein Stück Normalität zurückkehrt. Ein Leben ohne Fussball ist nicht dasselbe.

Was macht eigentlich ein Kommentator, wenn es nichts zu kommentieren gibt?

Wir versuchten in dieser Zeit kreativ zu sein und dem Publikum alternativen Content anzubieten. So produzierten wir während der Corona-Pause diverse Spezialsendungen und Hintergrundberichte, wie zum Beispiel Rückblicke auf die bisherigen Saisons der Super League und der Challenge League und das Format «Dein Verein», bei dem wir von jedem Club eine 24-minütige Sendung erstellten. Sie sehen: Wir haben uns auch in dieser fussballlosen Zeit täglich mit Fussball beschäftigt.

Hatten Sie auch Zeit, zu reflektieren?

Selbstverständlich. Wir hatten Zeit, unsere Sendungen ganz genau anzuschauen. Wir streben stets nach Verbesserungen und möchten unseren Zuschauern immer die beste Qualität bieten.

Kommentieren verlernt man nicht innerhalb von vier Monaten. Michael Fritschi

Kann man ausser Form kommen als Kommentator?

Es ist wohl wie bei einem Fussballer. Ich denke nicht, dass man das Kommentieren innerhalb von vier Monaten verlernt. Aber es fehlte natürlich auch uns die «Spielpraxis». Wir hatten in den letzten Wochen bereits die Gelegenheit, einige Bundesliga-Spiele zu kommentieren, womit wir wieder einen gewissen Rhythmus haben. Dies ist wichtig. Ich bin überzeugt, dass meine Kollegen und ich bereit sein werden.

Wie bereiten Sie sich auf den Schweizer Re-Start vor?

Wie immer versuchen wir, uns in einem nahen Austausch mit den Clubs optimal auf die Spiele vorzubereiten. Ausserdem waren wir in den letzten Tagen auch intensiv mit den Schutzmassnahmen in den Stadien beschäftigt. Die Geisterspiele mit allen Sicherheits- und Hygienemassnahmen sind auch für uns Neuland. Trotzdem werden wir dem Zuschauer auch dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Swiss Football League und den Clubs den gewohnten Service bieten können. Darauf freue ich mich sehr!

Müssen Sie ein Geisterspiel anders kommentieren als eine Partie mit Zuschauern?

Auch für den Kommentator sind Spiele ohne Zuschauer gewöhnungsbedürftig. Häufig wird der Kommentator in den Stadien von den Emotionen getragen. Es ist eine Herausforderung, diese Begeisterung und Leidenschaft dem Zuschauer auch ohne Fans in den Stadien nach Hause zu liefern. Ansonsten wird sich an der Arbeit des Kommentators wenig verändern. Es geht darum, das Spiel zu begleiten, zu analysieren und den Zuschauer mit wichtigen Hintergrundinformationen zu versorgen.

Es wird wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Michael Fritschi

Als Rechte-Inhaber ist die Exklusivität auch eine Chance. Haben Sie sich als Chefredaktor für diese Phase ein Ziel gesetzt?

Wir versuchen unseren Zuschauern immer das bestmögliche Produkt zu bieten. Daran ändert sich mit den Geisterspielen nichts. Wir möchten wie immer mit unserer Erfahrung, Fachkompetenz, Leidenschaft und Begeisterung überzeugen.

Wie gross ist die Vorfreude auf den Re-Start?

Die Vorfreude ist unglaublich gross. Wie schon zuvor gesagt: Endlich kehrt beruflich und privat auch in diesem Bereich wieder eine gewisse Normalität zurück.

Wer aus dem Spitzentrio wird Meister, und was spricht für SG, YB und den FCB?

Es wird wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleiben. Ich möchte deshalb keine Prognose wagen. Wünschenswert für mich als Kommentator, für uns als TV-Sender und natürlich für alle Zuschauer ist, dass es bis zum Schluss spannend bleibt.