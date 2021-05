Bestatterin im «Unchained»-Podcast - «Ein lebensbejahender Umgang mit dem Tod ist kein Widerspruch»

Es kommt natürlich sehr darauf an, was für ein Todesfall es ist, die sind so verschieden wie wir Menschen. Wenn ein plötzlicher Tod passiert, ist die Situation natürlich eine ganz andere, als wenn zum Beispiel die Mutter zur gegebenen Zeit ins Endliche gehen durfte.

Nein, im Gegenteil: Es ist wahnsinnig befriedigend diesen Menschen helfen zu können, und das in einem Moment höchster Intensität. Es ist wirklich ein Trugschluss, zu denken, dass es nur traurig ist. In unserem Beruf ist es so, dass man in kurzer Zeit wahnsinnig nah an Menschen heran kommt, weil sie in diesen Momenten echt und authentisch sind. In solchen Momenten fallen alle Floskeln und Schutzmechanismen von einem ab, die man sonst durch die Welt trägt.