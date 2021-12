Femizid in Chêne-Bougeries GE : Mann erwürgt Partnerin und tötet sich selbst

In Genf wurde am Donnerstag eine Frau leblos aufgefunden. Auch den Lebensgefährten der Frau fand die Polizei in einer Gemeinde im Kanton Waadt tot auf.

1 / 2 Die Polizei fand am Donnerstag in der Romandie zwei tote Personen. police cantonale vaudoise Der Femizid ereignete sich in einem Genfer Quartier. GoogleMaps

Am Donnerstagnachmittag fand die Polizei in einem Haus in Chêne-Bougerie GE eine tote Frau. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die 47-Jährige erwürgt wurde, so die Genfer Staatsanwaltschaft.

Beim Täter soll es sich um den Partner der Frau handeln. Am frühen Donnerstagabend fand die Polizei die Leiche des 58-Jährigen in Roche VD. Er soll sich das Leben genommen haben.

Update folgt …

