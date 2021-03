In diesen Tagen veröffentlichen die Kantone ihre Kriminalstatistiken zum letzten Jahr. Aus der Kriminalstatistik des Kantons St. Gallen geht hervor, dass es in Gossau 2020 zu 1326 Straftaten kam. Das sind fast doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor. Wie das «Regionaljournal Ostschweiz» von SRF berichtet, habe eine einzelne Person für diese Verdoppelung gesorgt. Beatrice Giger, Mediensprecherin der St. Galler Staatsanwaltschaft, sagt: «Es geht um Diebstähle von Postsendungen aus dem Logistikzentrum der Briefverarbeitung. Die beschuldigte Person spricht von rund 600 entwendeten Briefsendungen.» Zu 20 Minuten führt Giger aus, die Person sei geständig.

Die Sprecherin sagt zudem, man gehe nicht von weiteren entwendeten Briefsendungen aus. «Seit Mitte 2020 läuft eine Untersuchung gegen die Person. Wir gehen von einem einzelnen Täter aus», so Giger. Man habe versucht, die Briefe noch so gut wie möglich an die Empfänger zuzustellen. Dies sei aber nur bei einem kleinen Teil der 600 Postsendungen möglich gewesen. Viele Briefe und deren Inhalte seien nicht mehr auffindbar. Was in den Briefen drin war, ist der Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Somit kann auch die Schadenssumme nicht genau beziffert werden.