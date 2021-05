Kanton St. Gallen - Feuerwehr entdeckt Leiche bei Wohnungsbrand

Kurz nach Mitternacht ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Löwenstrasse in Rorschach entdeckt worden. Beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouille stand die oberste Wohnung des Hauses bereits in Vollbrand. Wie Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber BRK News sagt, sei es nicht mehr möglich gewesen, in die betroffene Wohnung zu gelangen. Zu gross sei die Rauchentwicklung bereits gewesen. «Wir haben dann das ganze Haus und die Nachbarn evakuiert und auf Rauchvergiftungen untersucht.» Es hätten aber alle wieder entlassen werden können.