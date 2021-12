12 Tore, 17 Vorlagen – «Ein Mann unter Buben» – NHL-Star Timo Meier ist in der Form seines Lebens

Der 25-jährige Timo Meier gehört zu unseren heissesten Schweizer Eishockey-Spielern. In der NHL spielt er gross auf, zuletzt schoss er sein 100. Tor in der besten Liga der Welt. Warum ist er derzeit so gut?

«Das Wetter könnte ein wenig besser sein, es regnet ziemlich viel – ungewöhnlich für Kalifornien.» Timo Meier ist gut gelaunt, als 20 Minuten mit ihm per Videocall spricht. Er lacht viel und wirkt glücklich. Und das egal bei welchem Thema. Denn auch, wenn es bei den San Jose Sharks derzeit super läuft, gibt es da eine dunkle Wolke, die über dem Team schwebt.

Mitte Oktober wurde bekannt, dass Meiers Teamkollege und Top-Star Evander Kane von der NHL für 21 Spiele gesperrt wurde. Der Grund: ein gravierender Verstoss gegen die Covid-19-Regeln. Kane soll seinen Club und die Liga mit einem gefälschten Impfausweis in die Irre geführt haben. Der Club gab keine Details bekannt, zeigte sich nur «extrem enttäuscht».

«Zufrieden bin ich nie»

Wie gingen die Mitspieler damit um? War es ein Schock? Meier sagt: «Wir versuchten uns einfach auf die Truppe, die wir haben, zu konzentrieren. Und da gebe ich der Mannschaft ein grosses Lob. Wir haben die Situation super gemeistert. Wirklich. Mehr können wir nicht machen. Es ist der Job der Organisation, das Problem zu lösen.» Und damit hat er recht. Den Sharks ist der Star-Ausfall durch die Monster-Sperre nicht wirklich anzumerken. Die Kalifornier haben in der noch relativ jungen Saison noch Chancen auf die Playoffs und Meier, der überzeugt. Bei der 2:5-Pleite gegen Vancouver schaffte der 25-Jährige einen Meilenstein in seiner Karriere. Er schoss sein 100. Tor in der Regular Season der besten Eishockey-Liga der Welt.

Generell läuft es beim Appenzeller. Meier ist mit 29 Punkten auf Rang 22 der NHL-Skorerliste, teamintern die klare Nummer eins. In 25 Spielen schoss er zwölf Tore und bereitete 17 vor. Kein anderer Schweizer NHL-Star ist derzeit so gut – selbst Nashville-Captain Roman Josi nicht, der hinter Meier auf Rang 25 folgt. «Ob mich das glücklich macht?», meint Meier grinsend. «Glücklich bin ich doch immer, nur zufrieden nie. Ich kann mich immer verbessern.» Bei der Mannschaft laufe es derzeit einfach super – und das sei für ihn am wichtigsten. «Wenn das Team gut spielt, spiele ich auch gut.»

Meier ist ein «Mann unter Buben»

Der junge Mann, der seit 2016 bei den Sharks als Profi spielt, stellt sich nicht gerne in den Vordergrund. Immer wieder lobt er im Gespräch das Team. Wie toll der Zusammenhalt sei, dass das Team ein super Eishockey spiele, das man einen guten Mix zwischen Jung und Alt habe. Kurz: Meier ist bescheiden. Und so loben ihn andere Menschen. Sein Coach Bob Boughner zum Beispiel. Er meinte zuletzt nach einem Spiel: «Ich denke, er hat einen zusätzlichen Gang gefunden. Er ist ein Mann unter Buben geworden. Er scheint es ernst damit zu meinen, eine gute Saison hinzulegen.»

In den letzten Saisons lief es nicht immer gut für den 25-jährigen Meier. Letzte Saison schoss er nur zwölf Tore in 54 Partien. Meier war zwischenzeitlich Teil der dritten oder gar vierten Linie. Und auch für die San Jose Sharks lief es mies. Der Club verpasste gleich mehrfach die Playoffs. Etwas, was sich nicht wiederholen soll. «Wir wollen in die Playoffs!», so Meier. «Die letzten Jahre haben wir die nicht erreicht, das war immer bitter.» Er glaube, dass sie aber genau deshalb jetzt stark seien. «Die Situation war absolut unschön. Und deshalb geben wir alles, damit das nicht nochmal passiert.»

«Ich will nicht zu hoch fliegen»

Das Ziel, es ist also klar. Und mit einem Meier in absoluter Top-Form könnten die Kalifornier dieses auch schaffen. Derzeit liegt der Punkteschnitt des NHL-Stars bei 1,16. Es ist der Beste seiner Karriere. Zeitweise lag er in dieser Saison auch schon bei 1,23. Diese Super-Leistungen bedeuten aber nicht nur die Chance auf die Playoffs, sie führen auch zu anderen Sachen. So weckt Meier Begehrlichkeiten. Sein Vertrag bei den Sharks läuft am Ende der nächsten Saison aus. Er bezieht im letzten Vertragsjahr ein Salär von 9,2 Millionen Franken brutto. Verlängert er? Wechselt er?

Meier weicht aus. «Wenn es soweit ist, mache ich mir Gedanken. Doch jetzt konzentrierte ich mich auf das Eis», so der Appenzeller. «Das ist nicht gut, wenn ich mich verkopfe, zu viel darüber nachdenke. Ich brauche einen freien Kopf für meine beste Leistung.» Überhaupt will er nicht zu viel über seine Top-Leistungen sprechen. Meier sagt: «Ich will nicht zu hoch fliegen, die Saison ist noch lange.» Zu hoffen ist nur, dass er noch möglichst lange fliegt. Die Sharks würden sich darüber sicher freuen.