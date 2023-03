Übergangsmode: Der Jellyfish-Trend ist perfekt für den Frühling 2023

Schon Anfang Jahr haben sich Stars wie Hailey Bieber von der Hose verabschiedet . Passend dazu mausert sich jetzt der Jellyfish-Trend zur perfekten Lösung für das Übergangswetter. Bei diesem Styling ist der Name Programm. Die Silhouette des Looks soll aussehen wie eine Qualle: oben voluminös und unten schmal.

Styling-Trick fürs Frühlingswetter

Besonders angetan hat es der Jellyfish-Trend Hailey Bieber. Das Model zeigt sich in den vergangenen Wochen mehrmals im Quallen-Style. Für ein Treffen mit Freunden in Los Angeles setzt Hailey auf nackte Beine und eine wärmende XXL-Jacke.

Der Look sieht cool aus und kommt für die Übergangszeit wie gerufen. Die Jacke in Übergrösse hält dich morgens und abends warm. Steigt die Temperatur am Nachmittag, hängst du dir die Jacke über die Schulter oder lässt sie gleich im Büro oder daheim über dem Stuhl hängen.