North Carolina

Ein Mensch stirbt bei Tornado durch Tropensturm Isaias

In verschiedenen Teilen der US-Ostküste warnen die Behörden vor Tropensturm Isaias. Tausenden Menschen sind ohne Strom. Bislang kam eine Person ums Leben.

Aufeinandergestapelte Boote in einem Hafen in Southport, North Carolina. (4. August 2020)

Ausserdem seien in der Kleinstadt Windsor in der Nacht zum Dienstag einige Menschen verletzt worden, sagte Gouverneur Roy Cooper in der TV-Sendung «Good Morning America». Die Aufräumarbeiten auf dem Platz für Dauercamper dauerten noch an. Durch den Sturm seien rund 55 000 Menschen ohne Strom, erklärte er weiter, insgesamt sei der Sturmschaden in der Region aber geringer als befürchtet.