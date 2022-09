Weil am Rhein (D): Ein Missgeschick verriet den Drogen-Kurier am Zoll

Ein 23-Jähriger wollte die Grenze auf der Autobahn Weil am Rhein in Richtung Schweiz mit seinem Auto überqueren.

Wegen eines Missgeschicks ist ein Drogen-Kurier bei der Einreise in die Schweiz beim Autobahnzoll Weil am Rhein (D) aufgeflogen. Der 23-Jährige war mit mehreren Kilo Drogen im Auto am 23. August unterwegs in die Schweiz, wie die deutsche Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei wurde er von dem Hauptzollamt Lörrach aus dem Verkehr gewunken und gebeten anzuhalten. Als er ausstieg, um auf Anweisung den Kofferraum zu öffnen, fiel ihm eine Beutel mit weissem Pulver aus seiner Jackentasche. Daraufhin wurden er und sein Auto ganz genau durchsucht und die Beamten wurden fündig.