Skigebiet Glacier 3000 - «Ein Mitarbeiter von Alain Berset besuchte uns inkognito»

Können Schweizer Wintersport-Destinationen trotz des Besucherrückgangs bei den internationalen Gästen überleben? Diese Frage stellen sich aktuell viele Skigebiete. Eines davon hat offenbar einen Weg gefunden, trotz der Pandemie gute Zahlen zu schreiben: Glacier 3000. Der Betreiber des Skigebiets in den Waadtländer Alpen spricht in einer Mitteilung zwar von erhöhten Betriebskosten, vermeldet aber auch ein Besucher-Plus von 98 Prozent bei den Schneesportlerinnen und Schneesportlern.

Ein Skigebiet als Testlabor

Glacier 3000 öffnete letztes Jahr aufgrund der ausserordentlich guten Schneeverhältnisse bereits am 28. September. «Wir wussten, dass ganz Europa uns beobachtete und konnten uns keine Fehler erlauben», lässt sich CEO Bernhard Tschannen in einer Medienmitteilung zitieren. Das Skigebiet sei ein Labor für die Massnahmen gewesen, die nun als Standard für alle Skigebiete gelten. Man habe dafür mit dem Dachverband Seilbahnen Schweiz und den Waadtländer Kantonsbehörden zusammengearbeitet und sei stets unter internationaler Beobachtung gestanden.

«Im Nachhinein erfuhren wir, dass ein enger Mitarbeiter von Alain Berset uns im Herbst sogar inkognito besuchte, um zu beurteilen, ob die getroffenen Massnahmen das Skifahren unter optimalen hygienischen Bedingungen ermöglichten», sagt Hugues Ansermoz, Betriebsleiter des Skigebiets. Glacier 3000 habe diese Prüfung bestanden, was später zur Öffnung weiterer Schweizer Skigebiete geführt habe.

Corona erhöht die Betriebskosten

Detaillierte Jahreszahlen gab Glacier 3000 zwar nicht bekannt. In der Mitteilung heisst es aber, dass das Ergebnis positiv sei und die Besucherzahlen sich verdoppelt hätten – «trotz der Umstände und Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie». Das Skigebiet war diese Saison 223 Tage lang offen, vom 28. September bis zum 9. Mai. Dieser Wert sei das letzte Mal vor über 20 Jahren erreicht worden.

Am letzten Wochenende der Saison seien rund 2500 Wintersportlerinnen und Wintersportler die Pisten heruntergefahren. Nun gibt es bis am 28. Mai eine Pause, um technische Wartungen vorzunehmen. Am 29. Mai beginnt die Sommersaison, die voraussichtlich bis Herbst 2022 dauern wird. «Aber auf die Rückkehr unserer Kunden aus Übersee müssen wir noch bis Ende des Jahres warten», prognostiziert Tschannen.