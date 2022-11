maenner.ch-Leiter Theunert übt Kritik an Daniel Jositschs Kandidatur

Geschlechterdebatte entfacht

Teils gibt es aber auch Kritik an Jositschs Vorpreschen, so etwa von Markus Theunert. Er ist Leiter der Plattform Maenner.ch und leitet das nationale Programm Mencare Schweiz. Er habe bei den letzten Wahlen Daniel Jositsch gewählt – jetzt sei er aber enttäuscht von ihm. «Gegen Ihre – angeblich verfassungswidrige – ‹Diskriminierung› wollen Sie ankämpfen und eine Debatte über ‹sinnvolle Gleichstellung› provozieren. Mit Verlaub: Das ist Polemik», schreibt Theunert in seinem offenen Brief an den SP-Ständerat.