Promi-Koch muss für einen weiteren Monat ins Gefängnis

Restaurant und Catering-Dienst betrogen

Nach Lohnvorschuss abgesagt und krankgemeldet

Perfid: Eine Stelle bei einem Restaurant im Kanton Zürich versprach er, am 20. August 2022 anzutreten. Der Restaurantsinhaber zahlte ihm den Lohnvorschuss. Drei Tage vor dem Datum teilte L.Z. mit, er habe dann doch einen anderen Termin und könne erst am 23. August beginnen. Am 22. August rief er an und beteuerte, er werde arbeiten kommen. Dann meldete er sich krank.