BMW Concept XM stellt Monster-SUV mit leuchtendem XXL-Kühlergrill vor

Teilzeitstromer

Für Diskussionsstoff sorgt – wie in letzter Zeit immer bei BMW – der riesige Kühlergrill. Der ist beim Concept XM noch grösser und gewaltiger ausgeführt als in bisherigen Modellen und, um das noch zu unterstreichen, ist er mit LED-Licht umrandet – ein Feature, das durchaus Serienchancen hat, wie man beim 4er mit beleuchtetem Grill sieht. Abgesehen vom Riesen-Grill wird das über fünf Meter lange Concept Car von scharfkantigen Charakterlinien sowie sehr schmalen Scheinwerfern und Heckleuchten geprägt. Im Innenraum mit fahrerorientiertem Cockpit sollen braunes Leder in Vintage-Optik, Kupfer und Carbon die Brücke zwischen Luxus und Motorsport schlagen. Für Extravaganz sorgt ein skulptural geformter und mit 3D-Prismen beleuchteter Dachhimmel.

Kühlergrill bleibt gross

Wie viel vom Design des Concept XM in die Serienversion einfliessen wird, muss sich zeigen. Beim Concept iNext, aus dem dann der Elektro-SUV iX entstand, war die Design-Sprache schon sehr nahe an der Strassenversion – das dürfte auch beim XM so sein. Ausserdem gibt die Studie einen Ausblick auf das Frontdesign eines 2022 erscheinenden Modells der Oberklasse, bei dem es sich um die Neuauflage des 7ers handeln dürfte. Die Grill-Party bei BMW geht also weiter.