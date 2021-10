Anna Ardins Buch über Julian Assange – «Ein mutiger Mann, der sich gegenüber Frauen wie ein Aloch verhalten kann»

1 / 7 Anna Ardin, die 2010 Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen Vergewaltigung anzeigte, hat zehn Jahre nach der Straftat ein Buch herausgegeben, in dem sie ihre Sicht der Dinge schildert. Verlag Elster and Salis Sie wolle nicht, dass Assange im Knast sitze, sie habe ihn damals zu einem HIV-Test zwingen wollen. AFP Während der sexuellen Begegnung war das Kondom gerissen. Ardin bewahrte es auf und händigte es Tage später, als sie Assange anzeigte, der Polizei aus. Schwedische Staatsanwaltschaft

Darum gehts Die Schwedin Anna Ardin hatte 2010 den Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen Vergewaltigung angezeigt.

Für Assange begann damit eine juristische Odyssee.

Nun hat Ardin ein Buch veröffentlicht. Darin schildert sie ihre Sicht der Dinge.

Anna Ardin musste zehn Jahre warten, um ihre Version der Dinge zu erzählen. Jetzt, wo die Straftat von jener Nacht am 13. August 2010 verjährt ist, getraut sich die Schwedin in ihrem Buch «Im Schatten von Assange – Meine Aussage» erstmals ihren Hatern eine Antwort zu geben und deren Vorwürfe zu konfrontieren. Sie, die Frau, die in den Augen der Fans von Wikileaks-Gründer Julian Assange den Freiheitskämpfer in den K nast gesteckt hat, erklärt, wie sie ihren Fall e rlebt hat .

Ardin und Assange hatten sich kurz von ihrer sexuellen Begegnung 2010 getroffen. Assange war von der schwedischen Sozialdemokratischen Partei zu einer Konferenz nach Stockholm eingeladen worden , Anna Ardin war damals die Sprecherin des Organisators. Bald lud sie Assange zu sich nach Hause ein, es kam zum Sex , der nur am Anfang einvernehmlich gewesen sei, sagt sie . W ährend des Geschlechtsverkehrs riss das Kondom, Ardin beschuldigte Assange, es absichtlich getan zu haben : «Er hat mich der Gefahr einer ungewollten Schwangerschaft und einer HIV-Infektion ausgesetzt», sagt sie im Interview. «Es ist krank, so etwas zu tun.»

Nach jener Nacht zeigte sie ihn bei der Polizei an. Von da an begann für den Wikileaks-Gründer eine juristische Odyssee: Um sich nicht der schwedischen Justiz stellen zu müssen – er befürchtete, an die USA ausgeliefert zu werden – floh er nach London und suchte Zuflucht in d er ecuadorianische n Botschaft. Dort blieb er bis April 2019. Seither sitzt er in Grossbritannien im Knast.

Ein Freiheitskämpfer kann auch ein A***loch sein

Anna Ardin sagt in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» , dass sie diese Situation nicht gewollt habe. Sie habe lediglich Assange zu einem HIV-Test zwingen wollen, sagt sie. « Ich will nicht, dass er an die US-Justiz ausgeliefert wird » , so Ardin.

Die Zeit nach dem Skandal beschreibt sie als sehr schwierig. Sie habe sich einsam gefühlt, selbst enge Freundinnen und Freunde , Parteikollegen und - k olleginnen hätten sie verlassen. Sie verlor ihren Job, musste nach Spanien auswandern. Aber besonders hart waren die Beschimpfungen und Ag gressionen g egen ihre Person, die sie bis heute erlebt.

Trotzdem bereut sie die Anzeige nicht. Denn sie wolle das Bild eines Mannes zeigen, der sich zwar in der Öffentlichkeit « gegen die Mächtigen auflehnt », aber im Privaten selber seine Macht missbrauch e . « Was viele nicht glauben wollen, ist, dass solch ein mutiger Mann sich gegenüber Frauen und auch gegenüber Mitarbeitern – entschuldigen Sie den Ausdruck – wie ein Arschloch verhalten kann. Die Verdienste von Wikileaks mit Assanges persönlichem Verhalten zu vermengen, ist falsch. Und genau dies ist geschehen» , so Ardin.

Assange engagierte PR-Firma, um Ardin zu diffamieren

Assange habe sogar Wikileaks missbraucht, meint die heute 42-Jährige. « Er hat die öffentliche Anerkennung und auch die finanziellen Mittel der Organisation benutzt, um sich vor den Folgen seines privaten Verhaltens zu verteidigen. Assange hat eine schwedische PR-Agentur damit beauftragt, mich in sozialen Netzwerken zu diffamieren.»

Sie sei nicht mehr böse auf ihn, sagt sie. Es sei jedoch « unmöglich, jemandem zu verzeihen, der davon überzeugt ist, nichts Falsches gemacht zu haben » , so Ardin. Über ihr Buch weiss er Bescheid, der Verlag hab e ihn kontaktiert. Er aber habe sich nicht dazu äussern wollen.

Anna Ardin ist immer noch überzeugt, dass d ie Dinge für Assange g a nz anders gelaufen wären , hätte er sich damals der schwedischen Justiz gestellt. Obwohl sie weiss, dass Schweden in einem ähnlichen Fall zwei ägyptische Staatsbürger illegalerweise der CIA zur Folter überstellt hatte, glaubt sie , dass Julian Assange « wahrscheinlich nicht verurteilt » worden wäre . « Und falls doch, wäre er vielleicht mit einem Monat Haft davongekommen » , vermutet Ardin.

Eines stellt sie dennoch klar: «Im Moment sitzt er nicht meinetwegen im Gefängnis, sondern wegen des Auslieferungsantrags aus den USA. »

