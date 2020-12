Momente der Formel-1-Saison : Ein neuer Schumi, Flammeninferno und ein Rekordweltmeister

Mick Schumacher überreicht Lewis Hamilton einen Formel-1-Helm seines Vaters Michael. Romain Grosjean entkommt einem Feuer-Unfall. Ferrari serviert Sebastian Vettel ab – ein Rückblick auf eine spezielle Formel-1-Saison.

Nichts geht mehr

Abschied von Rot

Grünes Licht

Die Formel 1 schaltet in den Notbetrieb. Anfang Juni wird der Corona-Notkalender für die ersten acht Rennen in Europa mit dem Start am 5. Juli im österreichischen Spielberg bekannt gegeben. Die Rennställe müssen sich für die Grands Prix strengen Corona-Regeln unterwerfen, unter anderem sind regelmässige Tests und Masken verpflichtend. Zuschauer sind fast komplett verboten.

Protestbewegung

Ende einer Ära

Nach dem Verkauf an eine US-Investmentgesellschaft zieht sich die Williams-Familie aus dem gleichnamigen Formel-1-Team zurück. Co-Teamchefin Claire Williams tritt Anfang September nach dem Grand Prix von Italien in Monza ab. Eine Ära endet. Ihr Vater Frank hatte den Rennstall 1977 zusammen mit Patrick Head gegründet. Insgesamt neunmal holte das Team den Konstrukteurs-Titel.

Gänsehaut-Geste

Der Rekordchampion

Lewis Hamilton erreicht Mitte November den nächsten Formel-1-Meilenstein. In Istanbul sichert sich der Mercedes-Pilot vorzeitig seinen siebten WM-Titel und zieht mit Rekordchampion Michael Schumacher gleich. Wegen einer Erkrankung am Coronavirus muss Hamilton das vorletzte Rennen in Bahrain dann aussetzen, beim Finale in Abu Dhabi ist er wieder zurück.