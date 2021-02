Von Jahr zu Jahr kaufen mehr Menschen online ein. Gerade in der aktuellen Situation sind wir gezwungen, auf das Onlineangebot zurückzugreifen. Dabei kann das Shoppingerlebnis für Menschen, d eren Kleidergrösse nicht der Norm entspr i c ht , frustrierend sein. Die deutsche Plattform Wundercurves hat sich jetzt diesem Problem angenommen und den Plus-Size-Brandindex erstellt.

Das sind die Gewinner

Als ganz klarer Favorit schneidet im Ranking das deutsche Unternehmen Ulla Popken ab, das sich auf Plus-Size Kleidung spezialisiert hat. Aber auch Marken, die Kleidung für die breite Masse anbieten, schneiden im Ranking gut ab. So ist etwa H&M auf Platz 2 . U nd auch C&A steht mit fast 2000 Produkten ab Grösse 46 sehr gut da.

Bei anderen gängigen Marken wie Vero Moda und Only besteht laut dem Ra n king n och etwas Aufholbedarf, wenn es um die Kleiderauswahl geht. Tchibo hat zwar eine etwa s grössere Auswahl, zeigt diese Kleidung jedoch nicht an Plus Size Models, was de m Brand Platz 46 beschert. Das komplette Ranking findest du hier.