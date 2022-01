BMI 56 – Justina (18) hat sich einer erfolgreichen Magenverkleinerung unterzogen

«Ich bin stolz auf mich und auf das, was ich erreicht habe», sagt die 18-Jährige.

Justina (18) war schon immer übergewichtig. Bei einer Grösse von 1,75 m war ihr Höchstgewicht 150 Kilo. Erst eine Magenverkleinerung gab ihr wieder Freude am Leben. Bis heute hat sie 75 Kilo abgenommen.

«Seit ich mich erinnern kann, bin ich immer übergewichtig gewesen. Das wurde zum Problem, als ich eingeschult wurde. Die anderen Kinder haben mich fertig gemacht. «Schau mal diese Kuh da, du bist genauso dick», haben sie mir an den Kopf geworfen. Sie haben mich bespuckt und die Treppen runtergeschubst. Ich hatte grosse Angst, in die Schule zu gehen und habe mich oft krank gestellt.

Mit elf Jahren wog ich 90 Kilo, weil ich aus Frust immer alles in mich reingeschlungen habe. Ich habe dreimal so viel gegessen, wie ich sollte und erfolglos Diäten gemacht. Mit 13 war ich schwer depressiv. Wegen des Mobbings wollte ich nicht mehr leben. Ich war energielos, mutlos, hatte keine Perspektive und keine Freunde. Nicht eine einzige Person gab es, die hinter mir stand, ausser meiner Mutter. Sie nahm mich aus der Schule und schickte mich in eine neue. Zu dem Zeitpunkt wog ich im Alter von 14 Jahren bei einer Grösse von 1,65 m 120 Kilo.