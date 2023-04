Mittelschicht wächst: «Ein Oberschichtgefühl habe ich nie empfunden»

In der Schweiz sind in den Jahren von 2007 bis 2019 die Einkommen fast aller gestiegen – das geht aus dem «Bank Cler Swiss Income Monitor», kurz BCSIM, hervor, der gemeinsam mit dem Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics jährlich die Entwicklung der Schweizer Gehälter in den Blick nimmt.