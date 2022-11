Dieser öffentliche Weg könnte direkt durch Roger Federers Grundstück führen

Am Laver Cup in London hatte Federer seinen letzten Auftritt als Profi.

Roger Federers Baupläne am Seeufer in Rapperswil-Jona sind veröffentlicht worden.

Roger Federers Bauvorhaben in Kempraten bei Rapperswil-Jona kommt nach seinem Karriereende vorwärts. Ein Bootshaus, einen 20 Meter langen Steg und eine zu grabende Fahrrinne in der Grösse von 140 Quadratmetern wollen die Federers an der Uferzone in Rapperswil-Jona SG bauen. Das berichtet am Freitag die «Zürichsee-Zeitung».