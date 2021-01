Ein Sprung nach vorne

Elegante Formgestaltung

In der Linienführung glich der neue Jaguar dem MK VII, aber der Radstand war um 30,5 cm gekürzt worden, die Länge gar um 40 cm. Gleichzeitig wurde der Wagen mit einer Höhe von 146 cm deutlich flacher, was der viertürigen Limousine ein insgesamt sportliches Aussehen verlieh. Mit 459 cm Länge und 169,5 cm Breite war der Jaguar deutlich kompakter als ein moderner Skoda Octavia. Mit einem Radstand von 272,7 cm und einem relativ weit vorne montiertem Motor konnten aber für die fünf Insassen komfortable Platzverhältnisse sichergestellt werden.

Zweitauflage 1959

Mehr ist nicht immer mehr

Wie können sich eigentlich magere 120 PS mit einem Fahrzeuggewicht von 1470 kg in Szene setzen? Besser als man denken würde. Bis Tempo 80 km/h fühlt man sich dem modernen Strassenverkehr auch in einem über 55-jährigen Jaguar Mk 2 2,4-Liter, der 1964 19’300 Franken kostete, gut gewachsen. Wenn man sich einmal an die Eigenheiten des Moss-Getriebes mit dem unsynchronisierten ersten Gang gewöhnt hat, kommt man mit der 4,8-Meter-Limousine gut zurecht. Das Interieur wirkt überaus elegant und verströmt dank viel Leder und Holz englische Clubatmosphäre. Die Platzverhältnisse sind gut, die Rundumsicht ist im modernen Vergleich hervorragend. Der Hightech-Sechszylinder hat keine Mühe, schon bei niedrigen Drehzahlen genug Leistung und Drehmoment freizusetzen, der Komfort überzeugt. Fast so sanft wie eine Katze rollt der Wagen über Unebenheiten hinweg, während die Scheibenbremsen jederzeit vertrauensbildend verzögern.