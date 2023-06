Rigi Kulm: Ein paar Unflätige gefährden traditionellen Rigimarsch

Die Stimmung im Hotel Rigi Kulm war in diesem Jahr wegen ein paar Teilnehmenden aber nicht immer so idyllisch.

In der Nacht vor Auffahrt treffen sich jeweils an die 2000 Personen in Bremgarten, um auf Rigi Kulm zu wandern. Organisiert und durchgeführt wird die rund 50 Kilometer lange Wanderung vom Verein Rigi91 Zufikon. «Für diesen Anlass sind jeweils rund 200 Helfer im Einsatz, die etwa 1400 Arbeitsstunden leisten», sagt OK-Präsident Toni Dubach auf Anfrage. Die sehr grosse Wandergruppe wird seit über 30 Jahren im Hotel Rigi Kulm bedient. Dubach: «Die Inhaberfamilie öffnet für unsere Ankunft das Restaurant sogar jeweils vier Stunden früher und auch die Rigi Bahnen starten ihre Züge zwei Stunden früher als im Fahrplan vorgesehen.»

Wenigen Teilnehmenden fehlt Respekt vor anderen Menschen

Bei der diesjährigen Wanderung haben sich ein paar wenige Teilnehmende derart unanständig benommen, dass sich das OK über die Zukunft des Anlasses noch Gedanken macht und noch in den Sternen steht, wie es weitergehen soll, wie «Argovia Today» berichtete. «Ein paar Teilnehmer haben sich so danebenbenommen, wie es in der Vergangenheit noch nie vorgekommen war», sagt der OK-Präsident weiter. Diese paar Personen hätten etwa das Restaurant mit sehr dreckigen Schuhen betreten, mit den daran haftenden Kieselsteinen den Parkettboden geschädigt, sodass Fachleute diesen anschleifen und grundölen mussten. Ausserdem wurden die dreckigen Schuhe in den WC-Anlagen gereinigt, der Dreck liegen gelassen oder die verschmutzten Wanderschule auf gepolsterte Stühle gestellt. Dubach: «Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sich ein paar Wanderer so benehmen können. Dies zeigt, dass diesen Personen der Respekt vor anderen Menschen und ihrem Eigentum fehlt.»