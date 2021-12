Forderung der Antitabak-Prävention – Ein Päckli Zigaretten soll 14 statt 8 Franken kosten

Wenn es nach der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention (AT) geht, soll das günstigste im Handel erhältliche Zigi-Päckli 10.20 statt 5.50 Franken kosten, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.

E-Zigaretten sollen deutlich günstiger sein

Hintergrund für die Forderung ist ein Entscheid des Parlaments vom vergangenen März: E-Zigaretten sollen künftig mit einer Tabaksteuer belegt werden, so wie das bei normalen Zigaretten schon der Fall ist (siehe Box). Damit man aber aus finanziellen Gründen eher zur weniger schädlichen E-Zigarette greift, müsse der Preis von klassischen Zigis deutlich steigen, so der Gedanke.

«Wenn wir die Tabak- und Nikotinprodukte neu differenziert nach dem Gesundheitsrisiko besteuern wollen, muss dieser Preis mittelfristig – in mehreren grossen Schritten – deutlich steigen», sagt Wolfgang Kweitel von der AT zur «NZZ am Sonntag». Unterstützung erhält die AT neben der Lungenliga auch von der Krebsliga, Sucht Schweiz sowie der Dachorganisation der Ärztinnen und Ärzte (FMH).

9500 Tote jährlich

Allerdings sind die Zigaretten in der Schweiz im Vergleich zum Ausland heute schon teuer. Nur in ein paar wenigen Ländern kosten die Päckli mehr. Frankreich ist das einzige Nachbarland der Schweiz, das höhere Preise hat. Allerdings macht die Kaufkraft, die hierzulande hoch ist, die Schweizer Preise wieder tendenziell günstig. «Gemessen am Lohn- und Kostenniveau in der Schweiz sind Fr. 5.50 für ein Päckchen Zigaretten sehr günstig», so Kweitel.