So erlebten Augenzeugen die Aquarium-Explosion

Aquarium explodiert : «Ein Papageienfisch lag erfroren da, es ist ein Feld der Verwüstung»

In Berlin ist in einer Hotellobby ein riesiges Aquarium explodiert.

In der deutschen Hauptstadt Berlin ist am Freitagmorgen das Aquarium in der Lobby des Hotels Radisson Blu geplatzt . Durch die herumfliegenden Glassplitter sind zwei Personen verletzt worden. Eine Million Liter Wasser sind ausgelaufen, die 1500 exotischen Fische sind alle tot. Der sogenannte Aquadom im Sea-Life-Aquarium war nach Angaben der Betreiber im Internet das «grösste, zylindrische frei stehende Aquarium der Welt», eine vielen Touristinnen und Touristen bekannte Attraktion. Beim Moment des Unglücks haben sich 350 Menschen im Hotel befunden. Das Gebäude wurde evakuiert.



Die Bundestagsabgeordnete Sandra Weeser (FDP) erlebte die Explosion hautnah. Gegenüber dem «Hamburger Abendblatt» sagt sie, dass sie um kurz vor sechs Uhr von einem riesigen Knall geweckt worden sei. «Es war wie eine Druckwelle und das Gebäude hat gezittert», so Weeser. Als «desaströs» beschreibt sie das Innere des Hotels. Der Empfangsbereich und die Bar gleiche einem Feld der Verwüstung. «Einer der Papageienfische lag erfroren da», so Weeser.