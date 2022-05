Eskalation bei Leibesvisitation: «Ein Polizist kniete auf mich drauf und steckte mir seinen Finger ins Ohr»

Jonathan Mateaki war kürzlich zusammen mit drei Freunden auf der Grossen Schanze in Bern, als sie von Polizisten angehalten und durchsucht wurden. Die Einsatzkräfte fanden laut Mateakis Angaben zwei Gramm Gras bei ihm, woraufhin die Jugendlichen auf den Polizeiposten beim Waisenhausplatz gebracht und dort aufgefordert wurden, sich vollständig zu entkleiden. Mateaki, der an einem Trauma leidet und dies den Polizisten erklärte, weigerte sich, seine Unterhose auszuziehen.

«Spinnt ihr? Ich bin erst 17 und ihr seid zwei Männer gegen mich»

«Ein Polizist sagte zu mir: ‹Wenn du deine Unterhose nicht ausziehst, müssen wir halt Gewalt anwenden›», erzählt der Jugendliche. «Weil ich dies immer noch nicht wollte, holte er seinen Taser hervor. Ich schrie: ‹Spinnt ihr? Ich bin erst 17 und ihr seid zwei Männer gegen mich. Da musst du keinen Taser verwenden!›» Dann sei er von einem Polizisten in den Schwitzkasten genommen worden. «Weil ich mich gegen die Gewalt wehrte, kam noch ein weiterer Mann auf mich zu und kickte mich in den Fuss, sodass ich auf den Boden fiel. Dort kniete ein Polizist auf mich drauf, um mich still zu halten, und steckte seinen Finger in mein Ohr», so Mateaki. Die Einsatzkräfte hätten ihn ausserdem mehrfach geohrfeigt.