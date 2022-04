Verhaftung von Komplize T.W. : «Ein Polizist positionierte sich mit seinem Maschinengewehr in unserem Garten»

Nach der Entführung von Impfchef Christoph Berger sitzt ein mutmasslicher Komplize in U-Haft. Ein Nachbar hat die Verhaftung am Donnerstagmorgen mitbekommen.

1 / 7 T.W. (34) ist der Geschäftspartner des bei der Verhaftung erschossenen 38-jährigen B.V. Seit Tagen haben Familienangehörige nichts mehr vom 34-Jährigen gehört. Privat Beim Seidenplatz in Wallisellen fielen am Mittwochabend Schüsse. BRK News Der 38-jährige B.V. hat sich gegen seine Verhaftung gewehrt. BRK News

Darum gehts Ein 38-jähriger Mann entführte am 31. März Impfchef Christoph Berger.

Am Mittwoch kamen der mutmassliche Entführer und seine Freundin nach einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben.

Für den Geschäftspartner des Toten wurde U-Haft angeordnet.

Bei einer missglückten Verhaftung am Mittwoch starben der 38-jährige B.V.* und seine Freundin B.S.* (28). Der Deutsche wird verdächtigt, Impfchef Christoph Berger eine Woche zuvor entführt zu haben. Ins Visier der Polizei ist auch ein Geschäftspartner des 38-Jährigen geraten. Für ihn ­wurde am Montag U-Haft angeordnet. «Der Tatvorwurf lautet unter ­anderem Beteiligung an der Freiheitsberaubung, Ent­führung sowie versuchte Er­pressung. Es gilt die Unschuldsvermutung.»

Wie 20 Minuten weiss, handelt es sich beim Verhafteten um T.W.* Angehörige von W. bestätigen, dass sie seit Tagen nichts mehr vom 34-Jährigen gehört haben. Ein Nachbar von T.W. hat die Verhaftung am Donnerstagmorgen in einem Aargauer Dorf mitbekommen. «Um halb 5 Uhr hat jemand bei mir Sturm geläutet. Meine Frau hat mich wachgerüttelt und da stand die Spezialeinheit vor der Türe», erzählt der 66-Jährige gegenüber dem «Blick».

Verunsichert habe er aufgemacht: «Sie wollten reinkommen und haben nach einem Fenster mit Blick zum Mehrfamilienhaus gefragt. Schliesslich hat sich ein Polizist dann in unserem Garten mit seinem Maschinengewehr so positioniert, damit er im Notfall auf den Parkplatz rüber schiessen könnte. Mein Herz hat geklopft wie wild.» Später sei «ein Mann mit langen Haaren» in Handschellen abgeführt worden.

Anhänger der Flat-Earth-Verschwörungstheorie

Auf Social Media zeigt sich der 34-Jährige als Anhänger der Flat-Earth-Verschwörungstheorie. Auf Facebook verbreitete er neben Corona-skeptischen Thesen den Verschwörungsmythos, die Erde sei eine Scheibe. Laut Recherchen des «SonntagsBlick» ist er zudem aktiver Teil der Corona-Massnahmengegner-Bewegung. So sei er unter anderem auf Fotos einer Corona-Demo in Liestal BL zu sehen. Ob der bei der Verhaftung erschossene B.V. Kontakte zu verschwörungstheoretischen Kreisen pflegte, ist bisher unklar. Gemeinsam gründeten T.W. und B.V. im März 2020 ein Start-up. Laut Tamedia-Zeitungen hatte die Firma finanzielle Schwierigkeiten.

Berger äusserte sich am Sonntag in einem Schreiben zum Tatablauf. «Der mir bis ­dahin unbekannte Täter hatte mich eine gute Stunde in seiner Gewalt. Er hat mich in dieser Zeit mit der Forderung eines substanziellen Geldbetrags konfrontiert. Es standen einzig wirtschaftliche Interessen des Täters im Vordergrund. Bezüge zu meiner Rolle als Präsident der Impfkommission machte der Täter dabei nicht», so Berger. Laut CH Media ging es um einen sechsstelligen Betrag. Das sollen mehrere Quellen bestätigen.

Zum Tathergang der Einführung Ende März sind weiterhin nur wenige Details bekannt. Berger wurde gemäss eigenen Aussagen nur über einen kurzen Zeitraum festgehalten. Wie die NZZ am Montag schreibt, habe der Entführer anschliessend noch einmal Kontakt mit dem Impfchef aufgenommen. Daraufhin habe man den Mann ausfindig machen können.

*Name der Redaktion bekannt