Ethereum – Programmierer aus Österreich soll hinter Milliarden-Hack stecken

Es war der grösste Hack in der Geschichte der Kryptowährung Ethereum: 2016 flossen 3,6 Millionen Ether ab. Nun will die «Forbes»-Journalistin Laura Shin den Drahtzieher dahinter ausfindig gemacht haben. Hinter dem Hack soll ein 36-jähriger Programmierer stecken, der in Österreich aufgewachsen ist. Zu dem Zeitpunkt des Hacks soll der Mann jedoch in Singapur gelebt haben, heisst es in ihrem Bericht.