Thurgauer Wahldebakel vor Gericht - «Ein rabenschwarzer Tag für die Demokratie»

Darum gehts Bei den Grossratswahlen im Kanton Thurgau, im März 2020, ist es laut Staatsanwaltschaft zu Wahlfälschungen gekommen.

Dadurch wurde der SVP zu Ungunsten der Grünliberalen ein Sitz zugesprochen.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den ehemaligen Frauenfelder Stadtschreiber Ralph Limoncelli, qualifizierte Wahlfälschung begangen zu haben.

Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe.

Ab Dienstag beschäftigt sich das Bezirksgericht Frauenfeld mit der Frage, ob es bei den Wahlen ins Thurgauer Kantonsparlament im Frühling 2020 zu Wahlfälschung gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft wirft Ralph Limoncelli, dem ehemaligen Stadtschreiber der Stadt Frauenfeld vor, er habe Wahlzettel vernichtet und durch andere ersetzt. Sie wirft dem Beschuldigten qualifizierte Wahlfälschung vor und beantragt vor Gericht eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie eine Busse von 3000 Franken.

«Das ist Quatsch»

Limoncelli bestreitet die Vorwürfe vehement. «Das ist Quatsch», antwortet der Beschuldigte auf den Vorwurf, er habe zirka hundert unveränderte Wahlzettel der Liste der Grünliberalen (GLP) vernichtet und durch solche der SVP ersetzt. «Wie ist dein Verhältnis zur SVP und GLP», fragt der Richter. Man duzt sich, weil man sich kennt. Das sei kein Problem, versichert Richter René Hunziker (FDP) zu Beginn der Hauptverhandlung. «Völlig unverkrampft», antwortet der ehemalige Stadtschreiber von Frauenfeld.

Zum Vorwurf, er hätte die Wahlen gefälscht, um das Image der Stadt Frauenfeld und sein eigenes Gesicht zu wahren sowie eine offene Rechnung mit den Grünliberalen zu begleichen, antwortet der 50-Jährige nur, das sei eine «frei erfundene Theorie der Staatsanwaltschaft».

Die einzige Erklärung des Beschuldigten für die falsch abgelegten Wahlzettel sind die Nummern der Wahllisten. Die GLP-Liste 6 und SVP-Liste 9 könnten verwechselt worden sein. «Wenn man eine 6 auf den Kopf stellt, sieht sie aus wie eine 9.» Wenn die Listen unter den Wahlhelfern hin- und hergereicht wurden, könnten diese mal «auf dem Kopf» weitergegeben worden sein und eine 6 als 9 gelesen worden sein. Somit könnte ein 100er-Stapel von Wahlzetteln auf der falschen Beige abgelegt worden sein.

Vertrauen mit Füssen getreten

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. «Der 15. März 2020 war ein rabenschwarzer Tag für die Demokratie», sagt Generalstaatsanwalt Stefan Haffter zu Beginn seines zweieinhalbstündigen ersten Plädoyers. Limoncelli habe das Vertrauen des Stimmvolks mit Füssen getreten. Denn der Beschuldigte habe die Nachzählungen in der Woche nach dem Wahlsonntag nicht gesetzteskonform durchgeführt. Zudem habe er später dafür sorgen wollen, dass die Staatskanzlei keine Strafanzeige einreicht. Er habe ausserdem die Gelegenheit beim Schopf packen wollen, eine offene Rechnung mit der GLP zu begleichen. Diese sei aus seiner Sicht dafür verantwortlich, dass er bei den Wahlen 2016 nicht mehr als CVP-Kantonsrat wiedergewählt wurde, weil die Grünliberalen sein Doppelmandat als Kantonsrat und Stadtschreiber in Frage gestellt hatten. «Das war ein Schlag ins Gesicht und eine Schmach», so der Generalstaatsanwalt. Zudem habe der heute 50-Jährige das Image der Stadt Frauenfeld sowie sein eigenes schützen wollen.

Der Beschuldigte habe die Gelegenheit zur Wahlfälschung gehabt und diese genutzt. «Doch gottlob gibt es das perfekte Verbrechen nicht.» Der ehemalige Stadtschreiber habe nicht bedacht, dass kriminaltechnische Untersuchungen Spuren auf den Wahlzetteln feststellen können. So wurden auf verdächtigen Wahlzetteln, die nicht wie bei der Briefwahl üblich, gefaltet waren, Fingerabdrücke vom Ex-Stadtschreiber festgestellt.

Keine politische Frage

Der Verteidiger von Limoncelli betonte zu Beginn seines Plädoyers, dass es am Dienstag vor Schranken nicht um eine politische Frage gehe, sondern nur darum, ob eine strafrechtliche relevante Handlung stattgefunden habe. Dem sei nicht so. Er verlangte einen vollumfänglichen Freispruch. Sein Klient habe auf Aufforderung der Staatskanzlei gehandelt und diese jeweils auch aufgefordert, bei Überprüfungen der Wahlzettel beizuwohnen. Das hätte er wohl nicht gemacht, wenn er etwas manipuliert hätte. Dass ungefaltete Wahlzettel verdächtig sein sollen, kann der Verteidiger nicht verstehen. «Wähler, die an der Urne abstimmen, müssen diese nicht falten.» Die Fingerabdrücke liessen sich auf Nachzählungen zurückführen. «Er hat dabei Zettel in die Hand genommen.» Als Beweis einer Wahlfälschung dienten die Fingerabdrücke nicht.

Auch ein Motiv sei laut Verteidiger nicht erkennbar. Der Vorwurf der «alten Rechnung» mit der GLP entbehre jeglicher Logik. Durch den Vorstoss der GLP bezüglich des Doppelmandates habe der Stadtrat in seiner Stellungnahme «beste Wahlwerbung» für Limoncelli gemacht. Er habe im Bezirk Frauenfeld darauf auch ein gutes Resultat erzielt. Zudem sei seinem Klienten überhaupt nicht klar gewesen, dass 200 Wahlzettel zu einer Sitzverschiebung zu Gunsten der GLP kommen könnte.

Dem Verteidiger ist nicht klar, weshalb nur sein Klient für die Staatsanwaltschaft als Täter in Frage kommt. «Es waren gut hundert Personen im Wahlbüro.» Es würden auch andere Personen in Frage kommen. Zudem konnten sich mindestens ein Dutzend Personen in der Verwaltung Zugang zu den Wahlunterlagen verschaffen.

Urteil am Mittwochnachmittag

Im Schlusswort sagt Limoncelli, dass er niemals Verantwortung auf andere Personen habe abschieben wollen und dass die ganze Geschichte ein Phantasiegebilde der Staatsanwaltschaft sei.

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung halten an ihren Forderungen fest. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Verurteilung wegen qualifizierter Wahlfälschung. Die Verteidigung einen Freispruch, weil keine strafbare Handlung vorliege. Zudem fordert er eine Genugtuung von 8000 Franken und eine Kompensation seiner wirtschaftlichen Einbussen von über 21’000 Franken wegen des laufenden Strafverfahrens.

Die Hauptverhandlung wurde am Dienstagabend geschlossen. Das Urteil wird am Mittwochnachmittag mündlich eröffnet.

