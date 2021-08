Der Morgan Plus Four CX-T ist ein Rallye-Roadster für Gutbetuchte

Morgan PLUS FOUR CX-T :

Morgan PLUS FOUR CX-T : Ein Rallye-Roadster für Gutbetuchte

Mit dem Plus Four CX-T baut Morgan erstmals ein Modell, das für den Offroad-Einsatz konzipiert ist.

Der kleine britische Autohersteller Morgan ist immer mal wieder für Überraschungen gut. Neuester Coup der Roadster-Schmiede ist der Plus Four CX-T, bei dem es sich im Kern um ein klassisches Modell der Briten handelt, das jedoch für den Einsatz abseits befestigter Strassen optimiert wurde. Von dem Wüstenbezwinger will Morgan allerdings nur acht Exemplare bauen – zum Stückpreis von umgerechnet rund 257'000 Franken!

Bodenfreiheit

Basis für das eigenwillige und auf ein sehr spezielles Kundenprofil zugeschnittene Modell ist der 2020 eingeführte Plus Four, der auf der neuen CX-Plattform aufsetzt. Für den Umbau zum geländegängigen CX-T ist Morgan eine Kooperation mit Rally Raid UK eingegangen, einem Hersteller von Dakar-Rennwagen. Gemeinsam mit Morgan haben die Offroad-Spezialisten ein Fahrwerkspaket entwickelt, das auf höhere Robustheit, Stabilität und Traktion ausgelegt wurde und ausserdem mehr Bodenfreiheit und längere Federwege bietet. Einige der verwendeten Teile, etwa das Gewindefahrwerk, kommen normalerweise in Off-Road-Wettbewerbsfahrzeugen zum Einsatz. Selbst felsiger Untergrund soll für den CX-T kein Hindernis sein, denn untenrum wurde ein fünfteiliger Unterbodenschutz montiert.

Im Heck des Morgan CX-T lässt sich vieles unterbringen, was man auf Abenteuerreisen eben so braucht. Morgan

Der Antrieb, ein Zweiliter-Turbobenziner von BMW, wurde um die elektronische Hinterachsdifferenzialsperre aus dem X-Drive-Baukasten erweitert. So kann der Fahrer des Morgan zwischen den drei Fahrmodi «Road», «All-Terrain» und «Extrem» und damit zwischen vollständiger Öffnung sowie 45- oder 100-prozentiger Sperrung des Differenzials wählen.

Gut ausgerüstet

Der Innenraum zeichnet sich unter anderem durch eine spezielle Schienen-Halterung für Handys oder Kameras aus, zusätzlich sind Kartenleuchte und Notebookhalter sowie eine Kühltasche an Bord. Das speziell für den CX-T gefertigte Hardtop wurde für die Montage eines Überrollkäfigs konstruiert. Das Exoskelett des CX-T erlaubt den Transport von Fahrrädern oder einem Surfbrett. Die abnehmbaren Seitenscheiben lassen sich auf dem Dach montieren. Ein Gepäckträger im Heck beherbergt zwei robuste und wasserdichte Gepäckkoffer, eine Aluminium-Werkzeugbox, zwei 11-Liter-Behälter sowie zwei Ersatzräder. Die acht Exemplare der Kleinserie sollen noch dieses Jahr produziert werden – und dann an superreiche Kunden ausgeliefert werden, die gerne in bester Top-Gear-Manier im Roadster durch die Wüste rasen wollen.

Dank des Exoskeletts können auf dem Dach Velos, Surfbretter oder ähnliches transportiert werden. Morgan