A1 in Richtung Lausanne gesperrt

Am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr ist es auf der Autobahn A1 in Richtung Lausanne zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Wie 20 Minutes berichtet, stand der Reisebus auf dem Pannenstreifen in Flammen. TCS schreibt, dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Region kommt. Demnach ist die A1 gesperrt. Die Kantonspolizei von Waadt bestätigt gegenüber 20 Minutes den Brand. Die Feuerwehr steht im Einsatz.