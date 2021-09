Elegend EL1 - Ein retrofuturistischer Traumwagen für eine Million Franken

Retro und modern zugleich

Das erste Produkt, der im Rahmen der IAA in München vorgestellte EL1, treibt den Puls aber nicht nur wegen seiner Formgebung in die Höhe. 600 kW, also nach alter Währung 816 PS, erzeugt von drei Elektromotoren, null auf hundert in 2,8 Sekunden und ein Topspeed von elektronisch begrenzten 300 km/h – die Daten der allradgetriebenen Elektroflunder wecken Emotionen. Der eine E-Motor an der Vorderachse generiert 500 Nm Drehmoment, die beiden an der Hinterachse 1100 Nm, dazu gibt es ein Sperrdifferential an beiden Achsen: Reifenqualm ist also vorprogrammiert. Die Stromversorgung übernimmt ein Akku mit 90 kWh Kapazität. Er soll im Alltag eine Reichweite von immerhin 425 Kilometer ermöglich. Oder anders ausgedrückt: genügend Power für zwei Runden auf der Nürburgring-Nordschleife liefern.